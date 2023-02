Český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr náhle zemřel. Bylo mu 46 let

ČTK

Ve čtvrtek náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do České republiky. Následně se ale do Polska k práci vrátil.

Český velvyslanec při EU Jakub Dürr (na snímku ze 4. ledna 2019) | Foto: ČTK