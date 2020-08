Ve věku 97 let dnes zemřel válečný veterán Viktor Wellemin. Byl posledním československým účastníkem bojů z druhé světové války u severoafrického Tobruku, zúčastnil se také bojů u Dunkerque. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Jeho úmrtí potvrdili i zástupci Leteckého klubu generála Janouška, podle kterých se pohřeb uskuteční v pátek ve 13:00 na židovském hřbitově v Praze.

Válečný veterán Viktor Wellemin s Cenou Paměti národa (na archivním snímku z 17. listopadu 2015) | Foto: ČTK / ČTK

Podle webu ministerstva obrany se Wellemin narodil 24. března 1923 v Praze v židovské rodině. Měsíc poté, co Němci vyhlásili protektorát, odešel tehdy sedmnáctiletý Viktor se svým o čtyři roky starším bratrem Adolfem do emigrace. Dostal se až do Palestiny a v červenci 1942 oba bratři vstoupili do formující se československé jednotky na Blízkém východě.