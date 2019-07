Ve věku 88 let zemřel v pátek lékař Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za svou práci získal mnoho významných ocenění. ČTK o úmrtí informovala mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková.

Profesor Josef Koutecký založil dětskou onkologii v Československu v roce 1964, do té doby tento lékařský obor v zemi neexistoval. Od roku 1978 vedl ve Fakultní nemocnici v Motole první samostatné oddělení dětské onkologie, z něhož se o pět let později stala Klinika dětské onkologie. Zatímco na počátku přežívala tři procenta dětí, které onemocněly rakovinou, dnes je to 80 procent.