Zemřela Dagmar Burešová, první porevoluční ministryně spravedlnosti

V sobotu zesnula ve věku 88 let Dagmar Burešová, advokátka, jež za svůj život obhajovala například Milana Kunderu nebo matku Jana Palacha, či první ministryně spravedlnosti po listopadovém převratu v roce 1989. Na svém twitterovém účtu o tom informovala Česká advokátní komora.

Dagmar Burešová s Václavem Havlem.Foto: ČTK/Mášová Petra

Advokátka, jež během normalizace zastupovala zhruba sto lidí, kteří nevyhovovali tehdejšímu režimu, mimo jiné za svůj život obhajovala například zmíněného spisovatele Milana Kunderu nebo publicisty Karla Kyncla a Ivana Medka.

O víkendu odešla do právnického nebe první dáma české justice JUDr. Dagmar Burešová. Výjimečná advokátka, první porevoluční ministryně spravedlnosti, předsedkyně České národní rady… Čest její památce! pic.twitter.com/HV4mLm4wHY — ČAK (@CAK_cz) 2. července 2018

V úřadu ministryně spravedlnosti působila od prosince 1989 do června 1990, a to za Občanské fórum (OF). Její prioritou byla určitá reforma české justice – sama například schválila předsedy devíti českých krajských soudů. Poté, co ve funkci skončila, se za OF stala díky prvním svobodným volbám předsedkyní České národní rady.

V této fuknci se v letech 1990 až 1992 účastnila jednání o novém státoprávním uspořádání tehdejší federace. S rozpadem Československa a po volebním neúspěchu Občanského hnutí (jeden z nástupců OF), za něž v roce 1992 kandidovala, z vysoké politiky odešla.



Později za KDU-ČSL neúspěšně kandidovala do Senátu, v roce 2003 se o ní mluvilo také jako o kandidátce na prezidentskou pozici. Mimo jiné působila jako předsedkyně, později místopředsedkyně Česko-německého fondu budoucnosti, tedy nadace, která podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci.

V roce 2002 jí Václav Havel předal Řád Tomáše Garrigua Masaryka, což je ocenění, které prezident republiky uděluje, popřípadě propůjčuje za rozvoj demokracie a obhajobu lidských práv. Kromě toho byla Dagmar Burešová v roce 2007 uvedena do právnické síně slávy.