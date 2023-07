Zemřela herečka Jana Šulcová. Hvězdě z filmu S tebou mě baví svět bylo 76 let

ČTK Redakce

Ve věku 76 let dnes v podvečer zemřela herečka Jana Šulcová. ČTK to řekla její dcera Rozálie Víznerová. V 70. a 80. letech byla populární zejména v televizních seriálech Byl jednou jeden dům a My všichni školou povinní, výraznou úlohu dostala i v komedii S tebou mě baví svět, kterou diváci v roce 1998 vybrali za českou filmovou veselohru století. Hrála také ve Spalovači mrtvol nebo ve filmu Fešák Hubert. Desítky velkých rolí vytvořila Šulcová i na prknech Městských divadel pražských (MDP).

Česká herečka Jana Šulcová | Foto: ČTK