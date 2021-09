"Když v roce 1989 těžce onemocněla a prožila i klinickou smrt, rozhodla se prožít svůj další život co nejužitečněji, pomáhat těm, kteří se ocitnou na dně nebo jsou na pomoc druhých odkázání," napsal Výbor dobré vůle o Černé na svém webu.

Milena Černá se narodila v roce 1942 v Praze. Do roku 1986 pracovala jako lékařka na Dermatovenerologické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po listopadové revoluci byla zvolena do pražského zastupitelstva, kde pracovala jako předsedkyně sociální komise.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka tehdejšího prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá postiženým, nemocným, znevýhodněným dětem i seniorům nebo lidem v nouzi, aby se mohli začlenit do běžného života. Uděluje Cenu Olgy Havlové určenou pro handicapované, kteří sami pomáhají druhým. Podporuje neziskové organizace i jednotlivce, podílí se na projektech v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a lidských práv.

Ve věku 79 let zemřela předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové Milena Černá (na snímku z roku 2015). Před revolucí pomáhala jako lékařka chartistům | Foto: ČTK

Ve věku 79 let zemřela spoluzakladatelka, dlouholetá ředitelka a později předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá. Nadace to dnes oznámila na webu a sociálních sítích. Černá před rokem 1989 pomáhala jako lékařka disidentům.

