„Zprávu jsme již několik dní očekávali,“ řekla Šatavová pro Deník N.

Česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka se narodila v Praze, jejím otcem byl divadelní režisér Jan Fischer, který byl za války vězněn v Terezíně a Osvětimi. Studovala herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, školu ale nedokončila. Během své herecké kariéry působila šest sezón v Činoherním klubu, ze kterého ale musela z normalizačních důvodů v roce 1973 odejít.

Zavzpomínejte na jeden z rozhovorů, který vznikl pro Deník v roce 2013:

Čtyři roky odehrála v Divadle Jiřího Wolkera, odkud odešla po narození syna Kryštofa. Musela se vyrovnat s jeho postižením a profesi přizpůsobit rodině. Stálé angažmá už nevzala. Hostovala v různých divadlech, dělala s Evaldem Schormem třeba v Černém mnichovi nebo ve Vivisekci, pracovala s Janem Kačerem.

Točila také filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. Poprvé se na filmovém plátně objevila v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994).

V roce 2002 byla jako nezávislá na kandidátce Unie svobody-DEU zvolena do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 působila ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS. V roce 2006 kandidovala na Praze 2 do Senátu, postoupila do druhého kola. I další pokus o návrat do Sněmovny byl neúspěšný.

Aktivní v nadacích

Vedle herectví byla známá i svou aktivitou v nadacích a občanských sdruženích. V roce 1989 podepsala petici Několik vět. Poté působila jako občanská aktivistka a politička.

Byla i vyhledávanou recitátorkou a moderátorkou nejen charitativních akcí. Koncem března 2013 se stala předsedkyní Českého helsinského výboru, byla ve vedení Národní rady osob se zdravotním postižením, členkou organizace Amnesty International nebo správní rady Nadace Vize 97. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderovala televizní Adventní koncerty.

Velkou láskou Táni Fischerové byla poezie. Léta se o ní dělila s návštěvníky Violy a Lyry Pragensis. Její melodický hlas jakoby stvořený pro lyrické verše zněl často i z rozhlasu. Je autorkou několika knih.

V letech 2002 až 2006 byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách, které v druhém kole vyhrál Miloš Zeman. V prvním kole získala 3,23 procenta hlasů.