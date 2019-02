Počet sňatků v České republice v posledních letech utěšeně stoupá. Předloni (za kdy jsou poslední ucelená data), se konalo 52 567 svateb, nejvíc za posledních deset let.

Deník se proto u příležitosti svátku svatého Valentýna podíval na zajímavá čísla související se vztahy, láskou a sňatky.

Československá láska

Ze zmíněných více než 52 tisíc předloňských svateb připadala naprostá většina na obřady, při kterých se brali dva občané ČR. Nicméně téměř dva tisíce českých, moravských a slezských mužů pojalo za choť cizinku. A přes 2,5 tisíce tuzemských žen řeklo své „ano“ cizincům.

Nejvíc z těchto sňatků bylo mezi českými a slovenskými snoubenci. Muži pak pokukovali po dalších nevěstách z východu – Ukrajinkách, Ruskách a Vietnamkách.

Za tuzemskými ženami naopak přijížděli ženiši spíše z opačné strany světa – nejvíce Němci a Britové. Na další místo se sice vklínili Ukrajinci, ale po nich už opět následovali muži ze západu: Francouzi a Američané.

Na věku nesejde

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá také to, že láska kvete skutečně v každém věku. Ve 34 případech se předloni například brali snoubenci, kteří již překročili věk 65 let, a přitom to pro oba byla první svatba v životě.

Na druhé straně věkového spektra figurovalo devět dívek, kterým bylo během vdavek teprve 16 let.

Reklamní slogan „Když ji miluješ, není co řešit“ si za svůj vzalo 15 mužů, kteří řekli „ano“ dámám, jež byly o více než čtvrtstoletí starší. Určitě není bez zajímavosti, že pro jednu z těchto dam se jednalo o vůbec první svatbu v životě – dle statistiků byla před obřadem stále svobodná.

Nejméně o 25 let starší ženichy si vzalo také 245 žen.

Kde žijí sňatkuchtiví

Co se týče okresů, nejvíc se do chomoutu hnali snoubenci na Žďársku (5,6 svateb na 1000 tamních obyvatel), nejméně na Jesenicku (3,9 svateb na 1000 obyvatel). V absolutním počtu se konalo nejvíc obřadů v Ostravě, nejméně opět na Jesenicku.

„Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání obřadů byly červenec a září,“ říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ze dnů vítězí sobota. „Vůbec nejsilnějším dnem byla předloni sobota 9. 9. Následovaly soboty 17. 6. a 1. 7. Mnoho párů si pak zvolilo za svůj svatební den i pátek 7. 7.,“ doplnila Štyglerová.