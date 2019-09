„Mezi nejčastěji uváděné hlavní důvody neplánovaného odkladu narození druhého dítěte patří pozdější narození prvního dítěte (29 procent), delší doba potřebná k dalšímu otěhotnění (24 procent) a zdravotní stav jednoho z partnerů (21 procent),“ citují výsledky jednoho z dotazníkových šetření autorky studie, demografky: Anna Šťastná, Jitka Slabá a Jiřina Kocourková.

Podstatná část dotázaných žen uvedla také jako hlavní překážku nedokonalé partnerské vztahy, například rozchod či rozvod a nepřítomnost vhodného partnera. „Nepřítomnost vhodného partnera je nejsilnějším faktorem neplánovaného odkladu u šestnácti procent žen a materiální podmínky u čtrnácti procent,“ konstatuje studie.

„Vedle rostoucího věku při zakládání rodiny a zkracujícího se intervalu pro realizaci reprodukčních plánů vlivem biologických limitů tak narození dětí vyššího pořadí může v České republice i do budoucna negativně ovlivňovat také setrvale vysoká rozvodovost, a to i rozvodovost manželství s nezletilými dětmi,“ dodávají autorky.

Plodnost roste

Právě druhé děti v rodině jsou přitom klíčové pro vývoj počtu obyvatel v Česku i pro to, jak dalece bude stárnout. Počet dětí, které ženy mají, v průměru sice narůstá. Ještě v roce 2011 se jich narodilo zhruba 143 na sto žen, loni už to bylo téměř 171. Pro to, aby země nevymírala, je ale zapotřebí, aby na sto žen připadalo přibližně 210 narozených potomků. A to se zřejmě nenaplní.

„Za předpokladu naplnění očekávaného demografického vývoje dle střední varianty projekce bude počet obyvatel pokračovat v růstu do roku 2029, ve kterém dosáhne 10,784 milionu,“ konstatoval ve své predikci Český statistický úřad. Poté by mělo docházet k mírnému poklesu.

Česko ovšem není jedinou evropskou zemí, která na tom není s porodností dobře. Jak ve své nedávné analýze v časopise Demokratický střed konstatoval na základě údajů statistických úřadů jednotlivých států historik Jan Holovský, nejlépe na tom je Francie se 184 dětmi na sto žen. Česká republika je v rámci Evropy sedmá.

Čeští sousedé a další státy Visegrádu jsou na tom ještě hůře. Polsko tak pro zvýšení porodnosti zavedlo například program 500+, kdy rodiny za každé narozené dítě dostávají částku ve výši zhruba tři tisíce korun. Příliš mu to však nepomáhá.