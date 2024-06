Ženy nemají na pracovním trhu rovné příležitosti, zaznělo koncem května na konferenci Ženy zítřka v Praze. Deník.cz přináší v rámci seriálu Jak ženy přicházejí o kariéru nejzajímavější fakta a strategie, jež odborníci koncem května na konferenci v Praze zmínili.

Mnoho matek bojuje s únavou, vztekem a pocitem bezmoci. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Listina základních práv a svobod nám slibuje rovná práva, jenže na pracovním trhu se ani v roce 2024 nic takového neděje. Ale nechceme jen brečet a stěžovat si, chceme přinášet data a také řešení, sdělila na konferenci Ženy zítřka Andrea Bohačíková, ředitelka společnost M.arter, zabývající se rodičovstvím, kariérou a rovnými příležitostmi.

Když se řekne český pracovní trh, většině lidí naskočí čísla nezaměstnanosti, patřící k nejnižším v Evropě. Podle analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského kvůli tomu zapomínáme na ekonomickou neaktivitu, do níž jsou vytlačovány ženy. Často proti své vůli.

Aby se především ženy mohly častěji dříve vracet do práce, je k tomu třeba vytvořit podmínky:

České matky by se chtěly vracet dříve do práce. Nemají k tomu tady podmínky

„Mezi ženami ve věku 25 - 44 let je více než čtvrtina vytěsněna do ekonomické neaktivity kvůli péči o děti do šesti let. České ženy nespěchají od malých dětí. Nicméně kolem druhého roku věku dítěte se to láme, matky by se chtěly vrátit na svou pozici nebo alespoň ke kvalifikaci, ale narazí,“ upozornil.

Mezi největší překážky patří nedostatečné kapacity předškolní péče, nedostatek kvalifikované práce na částečné úvazky a také velký nepoměr mezi platy mužů a žen. „Částečný úvazek s ženskou mzdou a s placením péče o dítě na komerčním trhu pak vůbec nedává ekonomický smysl,“ uvedl Dombrovský na konferenci Ženy zítřka.

Při více dětech se ženy pohybují mimo pracovní trh třeba i sedm, osm let. To podle analytika představuje tak velký kariérní zásek, že je pak skoro nemožné vrátit se na stejně kvalifikovanou pozici, nadto vystoupat ještě výš. „Za péči o malé děti a následně o staré rodiče zaplatí ženy ještě jednou – svým nízkým důchodem,“ dodal.

Česko by podle Dombrovského potřebovalo mnohem více částečných úvazků. Jenže nyní na nich působí necelých šest procent pracujících. „Jde přitom o klíčovou věc při návratu po mateřské pauze. Tito lidé jsou pak vytlačováni do mnohem nejistější a nevýhodnější práce na dohodu a často také do nižších kvalifikací,“ upozornil. Zapotřebí by samozřejmě bylo i odstranit platovou propast mezi muži a ženami.

Práce na osobní značce

Aneta Martinek je autorkou knížky Organizační porno, kde radí, jak si správně zorganizovat pracovní a osobní život. Důležité podle ní je stanovit si každý den priority, co je skutečně nutné udělat. „A také rozlišovat mělkou práci určenou pro chvíle, kdy mamince usne dítě, ale neví, na jak dlouho, a hlubokou práci, kdy má souvislé hlídání,“ vysvětlila.

Do mělkého bloku by si žena neměla plánovat složité a časově náročné úkoly. Když se dítě vzbudí, je naštvaná na sebe i na potomka a má pak pocit, že selhala nejen jako zaměstnankyně, ale i jako matka.

Zůstanou doma několik let s dětmi a pracovní pauza je tak velká, že pak musí svou kariéru rozjíždět znovu. To je problém mnoha českých matek:

Na rodičovské máme obrovskou sílu talentů. Nechceme je ztratit, zní z firem

Kariérová poradkyně Petra Drahoňovská matkám na rodičovské dovolené radí, aby pracovaly na své osobní značce i v době pracovní pauzy doma s dítětem. I když se v danou chvíli do práce ještě nevrací. Měly by být aktivní na profesní síti LinkedIn, mít sepsaný kvalitní životopis a prezentovat, co všechno umí a mohou nabídnout. „Reklamu na zákusky v cukrárně také majitel nedělá až ve chvíli, kdy je nutně potřebuje prodat, ale průběžně,“ ozřejmila Drahoňovská.

Doporučila také doplňovat si během rodičovské dovolené kvalifikaci vzdělávacími či seberozvojovými kurzy a zvyšovat tak svou cenu na pracovním trhu.

Kariérová poradkyně Petra Drahoňovská na konferenci organizace M.arter Ženy zítřkaZdroj: Se svolením společnosti M.arter

Maminky by však měly najít potřebný balanc mezi seberealizací a nutným odpočinkem. Dlouhodobý stres totiž vede k fyzickému, psychickému a emočnímu vyčerpání, tedy vyhoření. Psycholožka a psychoterapeutka Eliška Remešová varovala, že nejčastěji vyhoří právě ty nejzapálenější maminky, které do toho jdou naplno. „Mateřskou pojímají jako příležitost naučit se něco nového, vedou kroužek jógy, kandidují do zastupitelstva a přispívají k veřejnému blahu obce,“ popsala je.

Frustrace z instamatek

K vyhoření přispívají podle psycholožky Remešové i společenské normy, hlavně tlak být perfektní matkou, a také výchovné trendy. „Těmi jsou nukleární rodiny, tedy jen otec, matka a děti, intenzivní rodičovství a jak já ráda říkám ‚bio, eko, zen‘. Ve chvíli, kdy nenaplňuji všechny znaky Instamámy, jako bych nebyla,“ vylíčila Remešová.

Jako Instamámu označuje roli maminky, tak jak ji ženy znají z Instagramu: krásnou ženu plnou elánu se šťastným dítětem a poklizenou domácností. „Jde jen o střípky ze života lidí, ale na jejich základě si myslíme, že takto vypadá celý jejich život,“ upozornila.

Psycholožka Eliška Remešová a Aneta Martinek, autorka knihy Organizační porno na konferenci Ženy zítřkaZdroj: Se svolením společnosti M.arter

Jako jednu z cest k úspěšnému kloubení mateřství a kariéry vidí vícegenerační bydlení, které hodně vymizelo. „Ano, určitě docházelo k mezigeneračním třenicím, ale s maminkou pod jednou střechou bychom zkrátka zvládali vše snáze,“ dodala.