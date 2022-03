Jak byste charakterizoval ženy pracující v erotickém průmyslu? Důvody, proč do erotického průmyslu vstupují, jsou různé. Některé kvůli penězům, u jiných to byl životní sen nebo momentální neutěšená situace, se kterou si nevěděly rady. Z patnácti žen, s kterými jsem byl v rámci své práce v kontaktu, u ní zůstaly jen dvě. Ostatní časem odešly. Jejich osudy jsou různé. Některé si našetřily peníze a otevřely módní butik, další se přesunuly za kameru – ve filmech už nehrají, ale založily erotickou produkci. Jiné utratily všechny vydělané peníze, spadly na dno a místo natáčení erotických filmů skončily na ulici.

Jako prostitutky?

Ano. Nicméně bych rád zdůraznil, že když natáčely erotické filmy, byly háklivé na to, aby je někdo prostitutkami nazýval.

Jak jste se ke spolupráci se ženami v erotickém průmyslu dostal?

Dodnes externě spolupracuji s husitskou farářkou Petrou Šáchovou. V rámci diakonické práce se věnujeme sociální patologii, kam pracovnice v erotickém průmyslu spadají. V minulosti jsem s nimi dělal i rozhovory pro studentský magazín. Se dvěma jsem se spřátelil. Když jsem jejich život porovnal s životem vědecké pracovnice, kterou také dobře znám, došel jsem k závěru, že jsou šťastnější. Nejenže si víc vydělají, ale i v osobní rovině. Nepřetvařují se, jednají víc na rovinu.

Jsou šťastné i v partnerských vztazích?

Některé všechny peníze investují do rodiny, a když z branže odejdou, najdou si bohatého partnera. Pokud u natáčení erotických filmů zůstanou i ve vyšším věku, zrovna v tomto směru moc štěstí nemají. Produkce po nich vyžadují stále nechutnější scény, což je pro mnoho partnerů nepřekousnutelné. Stejně jako to, pokud ženy z erotického průmyslu přesedlají na prostituci. Zajímavé je, že to spíš zvládnou muži pracující v dělnických profesích. Manažeři ve vysokých pozicích ne, ti si vezmou raději modelku.

Takže žádná Pretty Woman?

Skutečnost je mnohem drsnější. Odráží se v ní i to, že mnohé tyto ženy začnou s prací v erotickém průmyslu třeba už v osmnácti, kdy nemají žádnou finanční gramotnost. Vydělávají až sto tisíc korun měsíčně. Nebývá ojedinělé, že některé je rozpráší po barech, jiné za drogy. Navíc se pohybují v hodně specifickém prostředí.

Vy v současnosti pracujete hlavně se staršími lidmi, což je trochu jiný typ sociální práce.

Senioři, s nimiž pracuji na plný úvazek v pečovatelské službě, jsou klidnější, je to vděčné publikum. Kolem lidí, spadajících do sociální patologie, je naopak rušno. Baví mě střídat to. A doporučuji to všem sociálním pracovníkům. Ze sociální práce se totiž podle mě vytrácí lidovost, kterou rutina ani nejrůznější metodiky či směrnice nenahradí. Když se sejdete s HIV pozitivním člověkem, který se na vás obrátí o pomoc ve chvíli, kdy je mu fakt zle, musíte použít hlavně svoji intuici. V úvahách na vydaném cédéčku, které namluvila zpěvačka a moderátorka Jana Chládková, se proto zamýšlím také třeba nad pokorou a tím, proč se z lidí sociální pracovníci stávají.

A proč tedy?

Je to různé. Znám bývalé letušky, které pocítily potřebu pomáhat, nebo na druhou stranu oběti domácího násilí, které seznaly, že mohou být užitečné i díky své prožité zkušenosti. U mě to byla hlavně touha pomáhat lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli na okraji společnosti.