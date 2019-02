Dnes dvacetiletý mladík z Ostravy-Poruby se jmenuje Jakub Hurník a ke žhářskému útoku se podle lidí, kteří jej znají, připletl omylem. Do poslední chvíle údajně nevěděl, k čemu se schyluje. I kvůli hyperaktivitě, která jej v dětství postihla, situaci nevyhodnotil správně.

Ráno když s hrůzou zjistil, co provedl jiný z mladíků, kterého na místo činu přivezl autem vše nahlásil na policii. I proto se nedokáže smířit s tím, že zatímco žhář kvůli nízkému věku odešel od soudu s trestem 3,5 roku a povinností odsedět si polovinu, on dostal 8 let bez možnosti výraznějšího snížení trestu (maximálně o dva roky, pozn. red.).

Rodina Jakuba Hurníka proto v uplynulých dnech podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

„Nevzdáme to, vyměnili jsme kvůli tomu i právního zástupce,“ říká Jakubova matka Simona Hurníková, podle níž nyní syna zastupuje jedna z největších kapacit v oboru trestního práva u nás advokát Tomáš Sokol. Podle něj jsou údajně šance na úspěšné snížení trestu asi patnáctiprocentní, větší manévrovací prostor se ale údajně otevírá při dovolání k Ústavnímu soudu v Praze. I to, v případě, že nynější snaha nevyjde, rodina plánuje. S trestem se totiž nikdy nesmíří.

„I Jan Bortel, kamarád, který do toho Kubu zatáhl, vypověděl, že o tom syn neměl tušení. Ale ten mladistvý, jemuž k plnoletosti chyběly dva dny, a akci proto kvůli hrozbě vyššího trestu nehodlali ani o den odložit, tvrdil opak. Měnil své výpovědi a v den, kdy se to neštěstí událo, navíc platil pokutu za podpalování kabelů u nemocnice. Tak kde je spravedlnost?“ táže se Jakubův otec Oldřich Hurník.

Také lidé z Jakubova okolí potvrzují, že jde o hodného chlapce. Původně snil o tom, že bude trenérem čtyřikrát týdně se věnoval malým fotbalistům. Jeho učitelky ze školy dokonce z vlastní iniciativy poslaly dopis prezidentovi republiky Miloši Zemanovi s žádostí o snížení trestu.

„Hrad si spis vyžádal a postoupil jej na ministerstvo spravedlnosti. Víme, že reagoval špatně, ale trest je podle nás zcela nepřiměřený,“ říkají rodiče, kteří se obávají, co se synem vězení udělá. „Měli jej poslat stavět nový kostel, kácet dřevo. A on by šel!“

Zbylí dva mladíci se proti uděleným trestům neodvolali, a jejich výše se tak nezmění. Pouze tělesně postižený Jan Bortel, iniciátor činu, původně požádal kvůli zdravotnímu stavu o odklad trestu, ale nakonec do vězení podle informací Deníku už nastoupil také. Kostel podpálil mladistvý žhář, který vyvázl s nejnižším trestem.

S jakými tresty od soudu odešli?

Za zapálení památkově chráněného kostela v Třinci-Gutech ze 16. století dostala trojice obviněných tyto tresty a povinnost zaplatit škodu ve výši zhruba dvaceti milionů korun.

Jakub Hurník: 8 let (s povinností odsedět nejméně 6 let)

Jan Bortel: 9 let (žádal o odklad trestu, ale nakonec nastoupil)

Mladistvý žhář: 3,5 roku (s povinností odsedět si polovinu trestu)