Židi, homosexuálové a cikáni do plynu, pronášel prý tajemník SPD o menšinách

Rasistické výroky na adresu menšin na půdě Sněmovny podle končící ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) a dalších svědků pronášel tajemník Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslav Staník. Mluvil prý o tom, že by "Židi, homosexuálové i Cikáni měli jít do plynu".

Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Podle něj se Staník dostal s Marksovou do konfliktu před dvěma týdny v jednom z restauračních klubů dolní komory.

Marksová zpravodajskému webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. "Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat," uvedla politička. Dodala, že se se Staníkem pohádala. Řekla, že podle jejích kolegů tajemník SPD stejně mluvil i o Židech a Romech. Server citoval také další svědky, kteří u incidentu byli. Podle Aktuálně.cz uvedlo i několik poslanců, že od Staníka podobné výroky už dřív slyšelo.

Tajemník Okamurova SPD serveru v textové zprávě napsal, že nikdy nic takového na adresu menšin neříkal a vše je "sprostá lež od zoufalé politické konkurence". Poslanec SPD Jaroslav Holík, jemuž Staník dělá asistenta, o incidentu nevěděl. Řekl, že pokud se informace potvrdí, bude po Staníkovi žádat omluvu a vyvodí důsledky. "Říct ‘do plynu’ je hodně nešťastné, tam by musela být důraznější sankce," řekl poslanec.

Podle serveru Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Okamurou. Jako tajemník SPD teď o volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.

Podle komentátorů se rasistické výroky v poslední době šíří a zlehčují se. Naposledy se vlna nenávisti strhla po zveřejnění fotografie prvňáčků z jedné z teplických škol. Ve třídě jsou totiž romské, vietnamské či arabské děti. Na sociálních sítích se pak pod snímkem objevily výzvy k použití granátu a plynu. Nově zvolená poslankyně Okamurova SPD Tereza Hyťhová se pak nechala slyšet, že autory nenávistných slov "vlastně chápe". Podle jednoho z učitelů teplických školáků je "velké hrdinství" útočit na malé děti a vyhrožovat jim.