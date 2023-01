„Aspoň tu nejsou davy. Naopak jsme rádi, že si užijeme pořádnou zimu. Bál jsem se, že bude moc teplo a lyžování si neužijeme,“ vysvětlil. Do Pece přijeli z Prahy, pobyt měli zamluvený několik týdnů dopředu, takže náhlý zvrat počasí uvítal on i jeho dva synové.

VIDEO: Paradoxní situace? Vleky v Beskydech stojí, v Ostravě se ale lyžuje

SkiResort Černá hora - Pec se snažil sezónu držet i v čase nezvykle dlouhé oblevy. Už v půlce uplynulého týdne to Deníku vysvětlil výkonný ředitel resortu Jakub Janda. „Výše položeným areálům našeho SkiResortu se podařilo zimní sezónu zachovat, i když ne v takovém rozsahu a kvalitě, jak jsou lyžaři zvyklí. Finanční ztráty, způsobené touto oblevou, již v letošní zimní sezóně nelze dohnat. Nicméně pro provozovatele SkiResortu to neznamená žádné zásadní ekonomické ohrožení,“ uvedl.

Pro skiareály je podle něj stěžejní investovat do vybudování retenčních nádrží s dostatečnou zadržovací kapacitou vody. Díky tomu jsou provozovatelé schopní zasněžit sjezdovky v krátkých časových intervalech, mohou tak pokračovat v provozu i v případě mírného oteplení.

Chystají se na velké akce

V neděli díky příznivému počasí otevřeli ve SkiResortu pod Sněžkou celkem 17 kilometrů sjezdovek včetně dlouho uzavřené Hofmanky. V provozu zůstaly také sjezdovky ve Špindlerově Mlýně, kde se v neděli rozjelo sedm ze čtrnácti lanovek. Provoz sjezdovek byl ale kvůli zasněžování značně omezený. Špindlerův Mlýn nyní čekají dvě velké sportovní akce, na které je třeba se připravit. Areál bude jedním z hlavních dějišť Olympiády dětí a mládeže, která odstartovala v neděli a potrvá do čtvrtka, už o následujícím víkendu potom ve Špindlu vypukne Světový pohár v alpském lyžování žen.

O víkendu se lyžovalo také v Nové Pace. Hezkého počasí a čerstvého sněhu využilo několik desítek lyžařůZdroj: Deník/Kateřina Chládková

V sobotu se nadšeně lyžovalo také v Orlických horách. Skiareál v Deštném spustil čtyřsedačkovou lanovku a modrou sjezdovku Marta v areálu Marta II. V neděli ale museli celý areál uzavřít kvůli nepříznivému počasí. Ještě ráno avizovali perfektně připravenou sjezdovku a ceny vedlejší sezóny, v poledne se ale lanovky zastavily. „Bohužel nám od rána zesiluje vítr a v tuto chvíli dosahuje hodnot, které se neslučují s bezpečným provozem lanové dráhy,“ omluvili se provozovatelé návštěvníkům na webu resortu.

Dobojováno, prohráli jsme, zní ze Skiareálu Klínovec. Roztál mu sníh

Zato v Nové Pace se celý víkend lyžovalo jako o život. Počasí v nižších polohách Podkrkonoší sportovcům přálo a místy vykouklo i slunce. Packý skiareál Máchovka musel kvůli dlouhému oteplení zrušit provoz vleku už o Vánocích, o víkendech fungovala alespoň lyžařská škola a výuka začátečníků u pásu. V sobotu ale díky ochlazení mohli provozovatelé spustit alespoň jeden vlek.

„Je to tu, zima se k nám vrací. A my děláme, co nám síly stačí. Už sobotu se budete moci svézt na vleku k 2. sloupu a na pásu. Lyžařská škola a půjčovna se servisem budou také opět v provozu,“ nalákal před víkendem návštěvníky provozovatel Bohumil Šmika na sociálních sítích.

Podle předpovědi počasí by se měly teploty okolo nuly v nižších polohách držet i celý následující týden. V Krkonoších i Orlických horách věští meteorologové mráz a snad i o něco slabší vítr než o víkendu.