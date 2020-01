Dostatek svahů najdou lyžaři v Krkonoších. Špindlerův Mlýn a Černá hora - Pec nabízejí dohromady více než 50 kilometrů sjezdovek. Špatně je na tom ale Rokytnice nad Jizerou, kde jsou v provozu necelé dva kilometry tratí. O otevření tříkilometrové modré sjezdovky z Lysé hory se rozhodne v pátek. V sousedním Harrachově je zatím v provozu část areálu s červenou sjezdovkou do centra. Od pátku ale bude možné lyžovat i na Rýžovišti.

Největší středisko Jizerských hor, Tanvaldský Špičák, má otevřeno 6,3 z 8,2 kilometru tratí. Nejezdí pouze červená sjezdovka. V Bedřichově je otevřená jen stometrová dětská sjezdovka a na Severáku polovina areálu, přes dva kilometry tratí. V provozu jsou také střediska v Desné, Kořenově či Rejdicích.

Současná obleva a déšť dál zhoršují situaci v Pardubickém kraji, obavy ze špatné sezony mají zejména provozovatelé níže položených areálů. Mimo Orlické hory a Králický Sněžník se zatím lyžuje jen v Hlinsku na Chrudimsku. V Ústeckém kraji je v provozu dětská sjezdovka ve skiareálu Telnice na Ústecku, sezonu zahájil i skiareál Klíny na Mostecku.

V Krušných horách láká Klínovec na 60 centimetrů technického sněhu a 14 ze 32 sjezdovek. Částečně se lyžuje v Bublavě. V Mariánských lázních je otevřená kabinková lanová dráha pro turisty, svahy ale budou zasněžené pravděpodobně až příští víkend. Běžkaři mohou lyžovat na upravené Bučinské cestě ze směru na Horní Blatnou na Pernink a také z Jelení po silnici směrem na Rolavu a k hranici.

Ve skiareálu Lipno jsou v provozu tři kilometry sjezdovek, do Foxparku je vstup zdarma. Bruslit se na lipenském jezeře nedá, jsou tam jen zbytky ledu. Na Zadově je v provozu areál Kobyla, tři sjezdovky, kde je od 20 do 40 centimetrů technického sněhu. Zadovský areál ale uzavřel kvůli oteplení velký vlek na Nových Hutích. Všechny lanovky a vleky jsou naopak v provozu v areálu Hochficht u Lipna na rakouské straně Šumavy.

Víkend by mohl přinést lepší podmínky

Na Vysočině je možné lyžovat na osmi sjezdovkách - Fajtův kopec, Harusův kopec, Nový Jimramov, Šacberk, Luka nad Jihlavou, Čeřínek, Křemešník a malý vlek v Jalovci. Koncem týdne plánují zahájení sezony další dva skiareály na Žďársku, od pátečního odpoledne by měl jezdit vlek v Dalečíně a od sobotního rána i ve Svratce.

V Beskydech by navzdory dnešnímu deštivému počasí mohla mít lyžařská střediska o víkendu dobré podmínky. V neděli by se mělo vyjasnit. Areál Ski Bílá má aktuálně zasněženo zhruba 4,2 kilometru tratí z celkových 5,5 kilometru. Pokud bude mrznout, mohlo by být středisko v krátké době v plném provozu. Zájemci mohou zamířit třeba i do Ski Mezivodí, Ski Opálená nebo do Mostů u Jablunkova. Fungují také příměstská střediska Vaňkův kopec nebo Skalka family park v Ostravě.

V Jeseníkách bojují vlekaři s oteplením, i tak se ale sjezdové tratě daří držet v provozu. Na Ovčárně jede jeden lyžařský vlek B, spodní areály jsou v provozu bez problémů. Ve Ski Aréně Karlov je v provozu pět lanovek, sjezdovka je otevřená i v areálu X-Park Františkov na Šumpersku. Otevřené jsou i areály poblíž Olomouce, V Hrubé Vodě i v Hlubočkách. Běžky si kvůli nedostatku přírodního sněhu užijí lidé pouze ve vyšších partiích hor.

Ve Zlínském kraji oteplení sice zastavilo sněžná děla, otevřená jsou především výše položená střediscích. V Jihomoravském kraji se lyžuje na Blanensku a Břeclavsku, v pátek zahájí sezonu také areál ve Filipově údolí na Hodonínsku. Ve Středočeském kraji jsou v provozu všechny čtyři lyžařské areály, Šibeniční vrch a Kvasejovice jsou ale v provozu je částečně.