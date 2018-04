Zimola: S ANO bychom už jednali jen o vládě bez Babiše

Nabídkou, která se neodmítá, by byla pouze koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD bez Andreje Babiše. Tuto posjezdovou strategii sociální demokracie prozradil v Otázkách Václava Moravce její statutární místopředseda Jiří Zimola.

Ačkoli během víkendu ze všech koutů zaznívaly nadějné hlasy, že ČSSD je ochotna se vrátit k jednacímu stolu, pokud hnutí ANO ustoupí v otázce ministerstva vnitra, nyní je podobným dohadům konec.

Jiří Zimola uvedl, že v jeho straně se během měsíce, kdy se domlouvali s ANO, výrazně proměnila atmosféra.

„Velkou měrou k tomu přispěl Andrej Babiš svým způsobem vyjednávání, neochotou udělat kompromis a ustoupit, permanentními výpady a nečitelností, například vyjádřením, že by se nejraději dohodl s ODS,“ sdělil Zimola.

Dodal, že na první části 40. sjezdu ČSSD byla přijata mírnější verze usnesení, kde se hovořilo o trestně stíhaném premiérovi jako „zásadním problému“. Neprošel návrh šéfa Senátu Milana Štěcha, že je to věc nepřijatelná. „Tentokrát by už s takovým zněním asi uspěl,“ míní Zimola.

Pelikánova hozená rukavice

Politické poměry se ovšem proměnily i jinde. Vládu i sněmovnu opustí ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který byl výrazným odpůrcem spolupráce s SPD. Jako výrazná osobnost, jež garantovala prozápadní linii hnutí, tak upozornil na podstatnou věc. Při dalším vyjednávání si hnutí ANO bude muset ujasnit, zda patří do rodiny proevropských liberálních a demokratických stran, nebo se chce opřít o extremisty z Okamurova hnutí SPD. Varovným signálem je čerstvý průzkum společnosti Kantar TNS pro ČT, podle něhož preference hnutí ANO klesly o čtyři procentní body, zatímco stranám s principiálními postoji, tedy ODS, ČSSD a Pirátům stoupají, nebo stagnují.

Jiří Zimola v televizní debatě zopakoval, že požadavek na obsazení ministerstva vnitra či financí ČSSD mělo garantovat nezávislost vyšetřování údajného dotačního podvodu Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Jiné motivy, kupříkladu prověření některých aktivit exministra Milana Chovance, Zimola kategoricky popřel.

„Za krachem našich rozhovorů ale není jen spor o tyto dva resorty, Andrej Babiš se podle mě dohodnout od počátku nechtěl,“ míní Zimola. A naznačil, že tím pohněval i prezidenta Miloše Zemana, který se prý nad Babišovou nabídkou sociálním demokratům „podivil“.

Koho pověří Zeman?

V úterý se Miloš Zeman sejde s Andrejem Babišem, přičemž půjde o zcela zásadní schůzku. Nelze vyloučit, že ani hlava ministra spravedlnosti Roberta Pelikána prezidentovi na usmířenou stačit nebude. Babiš se totiž jednoznačně postavil za vyhoštění tří ruských diplomatů i Nikulinovo vydání do USA, ačkoli věděl, že Zeman má opačný požadavek. Prezident tak může učinit překvapivý tah a sestavením vlády pověřit kupříkladu Richarda Brabce nebo svou oblíbenkyni Karlu Šlechtovou.

Premiér v demisi Babiš bude mít na Hradě těžkou chvilku. V sobotním rozhovoru s Deníkem dal najevo, že si chce naklonit KSČM a SPD, neboť couvá v otázce obecného referenda: „Přemýšlíme, jestli by se nenašla nějaká shoda na tom, že když lidé hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie, mohli by hlasovat i o vystoupení, pokud by tam bylo souhlasné stanovisko sněmovny nebo Senátu.“

Otázka je, zda při prosazování menšinové vlády, v níž by zasedli i odborníci doporučení Hradem, nenarazí ve vlastním poslaneckém klubu. Jeho liberální či pravicově orientovaná část by zdvojenou podporu od SPD a KSČM nemusela skousnout.