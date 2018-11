Zimolova platforma stojí za Babišem. Vyzvala ČSSD, aby zůstala ve vládě

Platforma Zachraňme sociální demokracii, kterou založil bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola společně s bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem v úterý vyzvala vedení ČSSD, aby zůstala v nynější vládě s hnutím ANO. Reaguje tak na prohlášení pražské sociální demokracie, která naopak vyzvala vedení strany, aby se v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zasadilo o výměnu na pozici premiéra, případně aby ministři za ČSSD rezignovali.

Pražští sociální demokraté v úterý vyzvali vedení ČSSD aby ministerstvo spravedlnosti přešlo od hnutí ANO pod ČSSD, a to kvůli nestrannému vyšetřování. Pokud hnutí ANO personálním požadavkům nevyhoví, měli by podle pražské ČSSD ministři strany na posty v kabinetu rezignovat a připojit se k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Sociální demokracie má v současné vládě pět ministrů.

Nezodpovědný pokus o vyvolání krize

Platforma Zachraňme sociální demokracii naopak vyzvala vedení ČSSD a poslanecký klub ČSSD, aby se nenechaly zatáhnout do nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize. "Vládní angažmá ČSSD bylo odsouhlaseno celostranickým referendem a toto rozhodnutí nemůže změnit úzký okruh funkcionářů spojený s odpovědností za volební propad ČSSD v posledních letech," píše platforma v prohlášení.

Na závěr vyzývá poslanecký klub, aby dodržel platnou koaliční smlouvu a neúčastnil se hlasování o nedůvěře vládě vyvolané opozicí.

Vládní krize vypukla v reakci na reportáž serveru Seznam Zprávy, ve které reportéři vypátrali ve Švýcarsku syna premiéra Andreje Babiše (ANO), stíhaného spolu se svým otcem v kauze 50milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Andrej Babiš ml. serveru řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Po návratu televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Opoziční strany chtějí na páteční schůzi Sněmovny vyslovit nedůvěru vládě, potřebovaly by k tomu ale buď hlasy vládní ČSSD, nebo komunistů. Prezident Miloš Zeman avizoval, že v případě pádu vlády opět pověří sestavením nového kabinetu Babiše. Předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dnes ve společném prohlášení vyzvali prezidenta, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného.