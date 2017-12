Získá Babišova vláda důvěru? Napodruhé to už vyjde, věří prezident

/ANKETA/ Prezident Miloš Zeman je podle svých slov téměř přesvědčen o tom, že menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) získá důvěru poslanců na druhý pokus. Bude si přitom moct vybírat ze dvou až tří parlamentních subjektů, kteří ji budou "řekněme tolerovat", řekl dnes Zeman v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem

Babiš předtím v České televizi prohlásil, že pokud by neuspěl v Poslanecké sněmovně ani při druhé žádosti o důvěru, začne jeho hnutí usilovat o předčasné volby.

Zeman hodlá Babiše znovu jmenovat premiérem, pokud jeho současná vláda důvěru v lednu nezíská. Uvedl, že mu tím dal určitou jistotu. "Nemusí být hysterický, nemusí být nervózní, nemusí dělat chyby," řekl dnes prezident. Zdá se mu pravděpodobnější, že Babiš uspěje až napodruhé, protože některé strany si podle něj před prvním hlasováním o důvěře chtějí zachovat důvěryhodnost a prestiž.

Babiš dnes novinářům řekl, že o toleranci jeho vlády je ochotna uvažovat pouze KSČM. Ostatní strany to odmítly. Získal prý dojem, že si ODS, Piráti a SPD věří pro případné předčasné volby.

Ty by ale nepovažoval za nejlepší řešení, dodal. Večer v České televizi uvedl, že první pokus pravděpodobně nedopadne a klíčový bude ten druhý, "pokud ho vůbec dostaneme". "A pokud by to nedopadlo, tak už potom asi nebudeme otravovat lidi a budeme usilovat o předčasné volby," poznamenal premiér.

Zemanovi se programové prohlášení Babišova kabinetu líbí. Vadí mu jen, že je tam relativně malá pozornost věnována investicím. Detailně se k plánům ministrů vyjádří ve Sněmovně 10. ledna, kdy mají poslanci hlasovat o důvěře vládě.