Už několik dnů plní veřejný prostor otázky možného zatažení České republiky do války. Odstartoval to billboard Andreje Babiše , v němž slibuje, že jako prezident by to nedopustil. Jak tomu Petr Fiala rozumí?

„Chápu to tak, že se snaží vystrašit lidi. Je to součást toho, co dlouhodobě používá, tedy šíření nepravd a strachu. Žádné zavlečení do války nepřipadá v úvahu. Koneckonců, i kdyby to nějaký prezident udělat chtěl, nemá na to vůbec žádné kompetence. Takové rozhodnutí by bylo na parlamentu a na vládě. O tom ale nikdo neuvažuje, válka České republice nehrozí,“ zdůraznil Fiala.

Podle Babiše ovšem Fiala řekl, že už v ní jsme. „To je přesně to šíření polopravd. Pokud válku chápeme jako vojenský střet dvou stran, tak samozřejmě v žádné válce nejsme. V Evropě ale taková válka je a rozpoutalo ji Rusko proti Ukrajině. Pak také existuje hybridní válka. Jde o využívání nevojenských prostředků, poškozování jiného státu. Proti nám ji dlouhodobě vede Rusko, dezinformačními kampaněmi, energetickou politikou, vyvoláváním migračních vln, destabilizací společnosti a dalšími věcmi. Tomu se musíme bránit. V tradiční válce ale nejsme a ani nám nehrozí, protože nás chrání členství v EU a NATO. Ale abychom i nadále byli v bezpečí a žili v míru, musíme pro to něco dělat. To, že pomáháme Ukrajině v jejím spravedlivém boji, je pro naši bezpečnost a dlouhodobý mír nesmírně důležité. Kdybychom to nedělali, mohlo by se stát, že dneska by Rusko bylo u slovenských hranic. Všichni si uvědomme, jaké by to mělo důsledky,“ řekl premiér.

Češi posílali peníze na zbraně

Moderátorka připomněla, že lidé už ale mají možná dost vět, jež považují za fráze, které hovoří o nutnosti všestranné pomoci Ukrajincům, protože bojují i za nás, jakkoliv je to pravda. V anketě Deníku na toto téma hlasovalo přes 7500 lidí a 73 procent z nich uvedlo, že by Česko nemělo posílat zbraně Kyjevu. Pomáhat materiálně, starat se o uprchlíky ano, ale zbrojní dodávky ne. Není problém i v tom, že vláda tuto záležitost neumí veřejnosti vysvětlit?

„Není. Podpora v České republice je dlouhodobě velmi silná. Nemusíme hledět na nějaké průzkumy nebo ankety. Stalo se přece něco naprosto neobvyklého. Lidé sami a dobrovolně dávali peníze na vojenskou pomoc, na zbraně. Dokonce se vybralo tolik, že se za to dal Ukrajině poslat tank. Tím lidé dali najevo, že se rozhodují zcela jednoznačným způsobem. Chápou, že je třeba Ukrajině pomáhat. Navíc jsou rozhodnutí, která politik a politická reprezentace musí udělat, byť to třeba není populární. Má k tomu i dostatek informací. Politik musí jednat v zájmu České republiky a její bezpečnosti, a my to děláme,“ podtrhnul Fiala.

Z Babišovy kampaně jsem až vyděšen

Moderátorka připomněla, že celosvětová situace není jednoduchá. Politolog Alexander Tomský například serveru Novinky.cz citoval aktuální informace Eurobarometru, podle něhož mají Evropané strach. Z inflace 93 procent z nich, z bídy 83 procent. A také uvedl, že mezi americkými republikány už mají mírně navrch odpůrci vojenské pomoci Ukrajině v poměru 52:48.

Nemohou nakonec únava z války a odpor určité části veřejnosti proti vyzbrojování Ukrajiny i sliby o možnosti dojednat mír vyhrát prezidentské volby v Česku? „Nemyslím si to, i když nějaké téma to je. Místy jsem překvapen až vyděšen z toho, jakým způsobem Andrej Babiš vede svou prezidentskou kampaň. Dlouhodobě tvrdím, že politici nemají zneužívat věci, na nichž stojí bezpečnost. Střet má být o ekonomických záležitostech, které se týkají naší prosperity. Ne o naší bezpečnosti. Nemají se zpochybňovat vojáci a to, co vytváří základní hodnoty, na nichž stojí Česká republika,“ prohlásil premiér.

Nemá za to, že by klesala vůle podporovat Ukrajinu, současně ale uznal, že každý dlouhotrvající konflikt po určité době unavuje. „Je pravda, že Evropa i Spojené státy čelí nebývalé inflaci a problémům, které z toho vyplývají, Ty jsou samozřejmě do značné míry způsobeny ruskou agresí na Ukrajině, a to si s plynoucím časem ne všichni uvědomují. Je určitě úkolem politiků a všech lidí, kteří mají vliv na veřejné mínění, aby připomínali skutečné příčiny potíží a krizí, jimž teď čelíme. A také to, co je jejich řešením. Tím je jedině to, že Rusko neuspěje. Kdyby na Ukrajině uspělo, půjde dál a půjdou dál i další agresivní státy. A budeme mít problém s bezpečností. Poté by nás netrápila inflace a drahé potraviny, ale to, že nejsme svobodní a že o nás rozhoduje někdo jiný. To nelze připustit,“ konstatoval Petr Fiala.

Hlasování o nedůvěře jako součást kampaně

V pravidelné desetiminutovce Deníku se předseda vlády také vrátil ke dvoudenní sněmovní schůzi o hlasování o nedůvěře vládě. Podle něj neměla žádný smysl, šlo prý o opoziční divadlo coby součást předvolební kampaně Andreje Babiše. „Ani opozice to nebrala vážně, což je podle mě trochu zneužití nejsilnějšího nástroje, který má. Kdyby to tak nebylo, nemohlo se stát, že hlasování dopadlo 102:81 ve prospěch vlády. Pokud dobře počítám, tak jedenáct opozičních poslanců do sněmovny vůbec nepřišlo. To je důkaz, že šlo jen o mediální show.“

Podle Fialy se tento cíl ale nenaplnil, protože ministři dokázali věrohodně argumentovat, co vláda udělala a jak se stará v těžké situaci o Českou republiku a její občany.

Petr Fiala k hlasování o nedůvěře:

Zdroj: Deník

Hnutí ANO se radikalizuje

Oba prezidentští kandidáti dávají najevo, že chtějí moderovat vztahy nejen mezi Pražským hradem a Strakovou akademií, ale také mezi vládou a opozicí. Je na to Fiala připraven? „Jsem připraven na dialog s hlavou státu, chci pokračovat v tom, co jsem začal od svého nástupu do funkce se současným prezidentem Milošem Zemanem. A každý asi chápe, že to nebylo jednoduché, ale přesto pravidelná komunikace mezi námi probíhá, a to je ku prospěchu ČR. Vidíme to i v tom, že v zásadních otázkách zahraniční politiky mluvíme jedním hlasem.“

Moderátorku ovšem zajímalo, zda by přistoupil i na prezidentovo angažmá v dialogu mezi vládou a opozicí, především hnutím ANO. „Můžeme se bavit i o tom, jakým způsobem bude prezident vstupovat do vnitropolitické každodenní diskuse. Na druhé straně pro mě je přirozené bavit se s politickými soupeři. Už dvakrát jsem svolal jednání s opozicí o zahraničněpolitických otázkách. Pro dialog a konstruktivní debatu ale musíte mít dvě strany. A já zatím vůli bavit se o klíčových věcech ze strany opozice nevidím. Naopak se mi zdá, že hnutí ANO se v poslední době radikalizuje, pozoruji jeho posun směrem k postojům SPD. Jenom doufám, že to je pouze taktika v rámci prezidentské kampaně, nikoliv trvalý vývoj na naší politické scéně. To by bylo ke škodě naší země,“ dodal Fiala.