Nejen na tyto otázky dnes odpovídala v pořadu O životě zblízka moderátorce Bohumile Čihákové romská operní pěvkyně Bohumila Sommerová, která, když ji bylo dvanáct, vzala svého bratra za ruku a společně utekli v mrazivé noci z domova. Matka je opustila už jako malé a otec, který se o děti musel starat sám to nezvládl. Byl alkoholik a násilník. Děti často bil. Když utíkali, Bohumila Sommerová ztratila boty. Běžela v mrazu bosa. Nasedli do prvního trolejbusu a jeli do Plzně. Příběh cesty obou dětí do dětského domova Domino byl ale složitější, než si při útěku sourozenci mysleli.