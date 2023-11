Až 500 dětí ročně je odloženo hned po porodu nebo odebráno matce v porodnici. Kromě rodičů jim chybí i vzpomínky na rané dětství, fotky, první hračky, věci na památku. Napravuje to projekt Život v kufříku, který nedávno získal v Evropském parlamentu ocenění.

Desítky odložených dětí prošly rukama Michaele Chmelařové, vrchní sestře dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zmínila se o tom tehdy těhotné Martině Wojtylové Opava. Zakladatelka Nadačního fondu La Vida Loca to tak nenechala a společně v roce 2015 rozjely projekt Život v kufříku.

Nadace obstarala kufříky s výbavičkou pro miminko, se vzpomínkovou knížkou či fotoalbem, zdravotní sestry ve vinohradské porodnici ho pak plnily otisky nožiček a ručiček, jeho fotkami či základními údaji. Postupně se k nim přidala šedesátka dalších porodnic.

Patří k nim i Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Brno. „Cílem je, aby si každé dítě, které odchází do náhradní rodinné péče či do adopce, odnášelo s sebou vzpomínku na vstup do života,“ vysvětlili místní zdravotníci. Jen zde už rozdali osmdesát kufříků, po celé republice jich bylo 2200.

Inspirace pro ostatní státy

Martina Wojtylová Opava za projekt převzala koncem října v Praze Cenu evropského občana. Počátkem listopadu se pak zúčastnila slavnostního předávání v Evropském parlamentu.

„Náš projekt nemá v Evropě obdoby. Jsme proto rádi, že jsme ho mohli v Bruselu představit a inspirovat tak další země,“ sdělila českým novinářům po ceremoniálu.

„Už za mnou byli zástupci šesti zemí a ptali se, jak to děláme, jak to funguje a jak se nám to osvědčuje. Rádi budeme skrze Život v kufříku učit další státy, jak s odloženými dětmi pracovat,“ doplnila.

Ocenění by podle ní mohlo motivovat stovky zdravotních sester, které zdarma kufříky plní. Ráda by také evropský triumf využila k získání grantu. „Za osm let jsme totiž na žádný český nedosáhli,“ upozornila.

Podle místopředsedkyně Evropského parlamentu a patronky ceny Dity Charanzové vítězné projekty ukazují, že obyčejní lidé dokážou zcela neobyčejné věci. „Cítila jsem se jako hrdá Češka, když ze dvou stovek kandidátů byli vybráni hned dva čeští a Život v kufříku mohla jeho iniciátorka zde v parlamentu ostatním představit,“ sdělila českým novinářům.

Druhým úspěšným českým projektem se stala integrace ukrajinských žáků a jejich rodin v ostravské Základní a mateřské škole Václava Košaře.