Co v něm bývá?

Nejčastěji dudlík, lahvička, pásek z ručičky, první hračka, pletené oblečení od seniorských dobrovolnic zapojených do projektu. Bývá tu také deníček a fotoalbum s údaji o narození a s fotkami z porodnice.

Projekt Život v kufříku nemá v Evropě obdoby. Získal i ocenění od Evropského parlamentu:

Projekt Život v kufříku nemá v Evropě obdoby.

Co děláte s kufříkem vy, přechodní pěstouni?

Věci z kufříku používáme a přidáváme do něj první obleček, z něhož miminko vyrostlo, oblíbenou hračku, vánoční nebo narozeninový dárek a další vzpomínky, třeba vlakovou jízdenku ze společného výletu. Doplňujeme také zápisy v deníčku a fotky do fotoalba nebo na flešku - jak jsme slavili Vánoce, kde všude jsme společně cestovali.

Co se děje s kufříkem, když dítě předáváte adoptivním rodičům nebo dlouhodobým pěstounům?

Ke všem věcem připojím svůj dopis miminku, kde mu píšu, že má kufřík už od porodnice, co v něm bylo, co jsme přidali my a při jaké příležitosti jsme dané předměty koupili nebo dostali. U prvního kufříku jsem to obrečela. Chci, aby až dítě vyroste, se něco o sobě dozvědělo. A aby v tom další rodina mohla pokračovat.

Ukládáte do fotoalba jen fotky miminka, nebo i vás s miminkem? Má o vás dítě vědět?

Ptáme se jeho budoucích rodičů a většina razí trend, že dítěti se má od začátku říkat pravda, neboť je to mnohem lepší, než když mu to řekne někdo cizí. Jsme součástí jeho života a dítě aspoň ví, že se o něj od samého začátku někdo staral. Takže jsme na fotkách s ním.

Jak funguje projekt Život v kufříku:

Jaký vidíte v kufřících pro odložené děti smysl? Je podle vás důležité, že v něm děti mají uloženou svou historii?

Určitě ano. Sama jsem adoptovaná a dozvěděla jsem se to až v dospělosti. Tyto děti mohou s informací vyrůstat a lépe se s ní vyrovnat. Vědí, že měly jiný začátek, ale je to snazší, než když mu někdo řekne: „Hele, ty jsi prý adoptované?“ Člověk potřebuje hmatatelné důkazy o své minulosti. Když odložené děti hledají své kořeny, toto jim pomůže. Vím od adoptivních rodičů „našich“ miminek, že když povyrostou, tak s nimi kufřík opakovaně procházejí a vypráví si o jejich začátcích.