Získat písmenka před nebo za jméno je snahou všech vysokoškolských studentů. Stále častěji ale vidíme ta, která klasickému schématu bakalář, inženýr/magistr, doktor neodpovídají. Jde o profesní tituly dle zahraničního vzoru. Podívejte se na ty nejpoužívanější a pravidla, která se k nim pojí.

Získat písmenka před nebo za jméno je snahou všech vysokoškolských studentů. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Jaké zahraniční tituly jsou v Česku nejčastější?

Nejčastěji to jsou tituly původem angloamerické a vztahují se hlavně k oblasti managementu, marketingu a administrativy. Jsou to BBA, MBA a DBA. Další, stále častěji vídaný titul, tvoří písmena LL.M. Získal ho například i premiér Petr Fiala. LL.M. je pro osoby s právnickým vzděláním nebo ty, kteří s oblastí práva přicházejí profesně do styku. Objevuje se také titul MSc (Master of Science), rovněž v prostředí byznysu.

Stát do důchodu započítá čtyři roky doktorského studia. Krok vlády má i kritiky

Nahradím studiem MBA plnohodnotně magisterské studium z české vysoké školy?

Z pohledu českého práva, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, uvedené zahraniční tituly nemají stejnou váhu. Jde o tituly neakademické, řadí se mezi doplňkové celoživotní vzdělávání pro profesi. Už získané vysokoškolské vzdělání mají doplnit o praxi.

Můžu je získat v Česku, nebo musím do zahraničí?

Můžete zůstat doma. Nejčastěji studium nabízejí pobočky zahraničních škol nebo soukromé vysoké školy. Ale v nabídce ho má i třeba Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Vysoké učení technické v Brně. Konkrétně studium programů MBA má i vlastní asociaci.

Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?

Programy trvají jeden či dva roky. Organizace studia bývá benevolentnější než na veřejných vysokých školách. Studium může probíhat o víkendu či dokonce online. Vzhledem k tomu, že studium v Česku nemá právní oporu, nejde o veřejné školství, vždy se za něj platí. A dost, zejména u MBA. „Cena se pohybuje kolem sto tisíc až půl milionu korun. Některým studentům na MBA program přispívají zaměstnavatelé,“ uvádí portál Jobs.cz.

Na nevzdělaných lidech stát prodělává. Podporou jejich studia by získal miliardy

K čemu je titul vůbec dobrý?

Prohloubíte dosavadní znalosti. Titul dokládá, že máte chuť se dál vzdělávat, a podle odborníků tak zvyšujete šance na lepší zaměstnání i mzdu. Průzkum u téměř dvou set studentů nedávno provedla Asociace MBA. „Téměř sedmdesát procent respondentů pociťuje, že díky studiu MBA mají na trhu práce konkurenční výhodu. Zároveň většina respondentů uvádí, že cítí, že se zvýšil jejich společenský a sociální status. Polovina navíc uvedla, že se díky získání titulu MBA zvýšil její průměrný měsíční příjem,“ shrnuje výsledky asociace.

Jaké jsou předpoklady k přijetí do studia?

Pravidla si určují školy, většinou platí podmínka získaného alespoň bakalářského titulu. Někdy ale stačí jen maturita. Omezením může být vyučovací jazyk, školy využívají zahraniční pedagogy. Obory nemají akreditaci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, ale garanci mít musí. Poskytují ji zahraniční vzdělávací instituce.

Proč už zubaři nejsou MUDr.



Možná jste si všimli, že váš zubař nemá před jménem titul MUDr., ale MDDr. Zkratka znamená doktor zubního lékařství (Medicinæ Dentium Doctor). Změnu si vyžádala směrnice EU, první absolventi začali s titulem opouštět lékařské fakulty v roce 2009.