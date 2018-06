Zkušenosti naberou medici i mimo Brno. Nový systém slibuje pravidelné stáže

Když byl na ultrazvuku intimních partií, postávalo kolem něj kromě dvou doktorů zhruba deset mediků. „Povětšinou studentek. Moc do smíchu mi nebylo," vzpomíná Miroslav Šenkýř z Brna. Po zavedení nového systému, který navrhují zástupci brněnské lékařské fakulty, by se hloučky studentů měly rozptýlit do různých nemocnic v kraji.

dnes 05:32 SDÍLEJ:

Systém se týká pravidelných stáží mimo fakultní nemocnice, kterých by se mohli studenti účastnit do dvou let. „Jde nám o zlepšení kvality výuky, především o rozšíření spektra pacientů a diagnóz, o nichž se studenti učí ve škole a setkávají se s nimi při praxích. Dále pak o optimalizaci výuky, jelikož na jedné klinice se často sejde i několik skupin studentů, což je pro provoz velká zátěž,“ vysvětlil děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš. ČTĚTE TAKÉ: Lék nezabral? Ať platí výrobce. Ministerstvo sepisuje nová pravidla Kromě snížení počtu studentů ve fakultních nemocnicích je podle ředitele Fakultní nemocnice Brno Romana Krause pozitivní také to, že se v krajských nemocnicích studenti seznámí s širokým spektrem zdravotnických služeb. Příliv pracovní síly uvítají třeba v Hodoníně. „Studenti poznají chod v menších nemocnicích, a třeba zjistí, že jim vyhovuje více,“ řekla ředitelka tamní nemocnice Věra Dostálová. ČTĚTE TAKÉ: Mikulov navštívily hvězdy z NHL. Přijel Voráček i Pastrňák Ke změně inspirovaly vedení fakulty také příznivé reakce studentů, kteří již mimo Brno praxi absolvovali. Zkušenost z mimofakultní nemocnice vnímá pozitivně třeba Lukáš Hlouch. „Bylo to mnohem lepší, kvůli nižšímu počtu stážistů i odlišnému přístupu. Člověk nebyl na obtíž, byl naopak nápomocen. V okresech se studenti naučí lépe základní obecnou medicínu a pak se mohou jít specializovat do fakultních nemocnic. Problém však vidím v sociálním životě v menších městech nebo v dojíždění,“ popsal Hlouch. Mezi otázky, které je potřeba zodpovědět, patří podle ředitelky blanenské nemocnice kromě dopravy také péče o nově příchozí. „Myšlenka je dobrá, ale nedovedu si to u nás vůbec představit. Při obrovském průtoku pacientů nevím, kdo by se studentům mohl věnovat. Množství personálu je u nás na nemocnici hraniční,“ podotkla Vladimíra Danihelková. ČTĚTE TAKÉ: Vlak srazil mladou ženu. Záchranáři ji oživovali přímo pod vagónem

Autor: Eliška Pospíšilová, Klára Vašíčková