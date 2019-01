Děti s výraznými poruchami chování budou zřejmě moci skončit v diagnostických ústavech i bez rozhodnutí soudu. Postačí, když se na tom dobrovolně dohodnou rodiče s psychology, plánuje ministerstvo školství.

Lži, krádeže, divné party. Tak vypadalo soužití pana Stanislava z Brna s jeho dcerou. Ta dlouho vyrůstala s jeho bývalou manželkou, ale nakonec, v době puberty, skončila v jeho péči. „Po čase jsem zjistil, že lže, krade,“ popisoval soužití se svým potomkem. Kromě toho se prý dcera stýkala s lidmi, kteří měli blízko k drogám.

Obrátil se na specializované psychology, kteří pracují s problémovými dětmi. „Aby se dostala do jiného prostředí, poslal jsem ji na dva měsíce do Anglie. Stálo mě to sice velké peníze, ale jinak bych možná o dceru přišel,“ uvedl na konferenci v Senátu, kam přišel podpořit znovuzavedení dobrovolných pobytů v dětských diagnostických ústavech, někdy lidově přezdívaných polepšovna.

Petice v Senátu

Tyto dobrovolné pobyty, na nichž by se dohodli rodiče problémových dětí s odborníky, v Česku fungovaly do roku 2017, ale pak je stát zrušil. Nyní vznikla v Česku petice, která po nich opět volá. Sestavili ji odborníci z Diagnostického ústavu v Brně na Veslařské ulici. „Může to řešit přibývající počet dětí s poruchou chování,“ konstatovala při jejím představení na půdě horní komory jeho ředitelka Renata Ježková.

Podle autorů petice stejně děti v okamžiku, kdy selhává snaha o ambulantní léčbu, často končí v ústavech na základě rozhodnutí soudu. To má několik následků: jednak si na rozdíl od dobrovolného pobytu nesou cejch pasťáku, jednak se pak daleko méně vracejí zpátky do rodin. Navíc prý může být při dobrovolném pobytu zvolený mírnější režim.

Pře ministerstev

Je prý sice možné děti umístit do středisek výchovné péče, ale to se týká jen dětí do patnácti let, navíc jsou přeplněná. Petice našla zastání na ministerstvu školství, které se už chystá změnit zákon. „Současná praxe ukazuje, že je nezbytné dané opatření do zákona opět prosadit,“ sdělila Deníku mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Skepticky se k tomu staví ministerstvo práce, pod nějž spadá sociálka starající se o problémové rodiny. „Diagnostické ústavy jsou režimovými ústavními zařízeními, kam jsou umísťovány též děti a mladiství, kteří byli soudem pro mládež shledáni odpovědnými za porušení norem trestního práva. Funkcí těchto zařízení je tedy i ochrana společnosti,“ míní Barbara Hanousek Eckhardová z ministerstva.