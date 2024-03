Velikonoční neděle 31. března letos není významná pouze pro křesťany, kteří si připomínají Zmrtvýchvstání Páně. Ve 2:00 v neděli ráno se mění standardní neboli také zimní čas zpět na letní a musíme přeřídit ručičky na hodinkách. Proč je všude už teď čas jiný, kde se nemění vůbec a kdo by si měl dát kvůli změně času pozor na zdraví, se dozvíte v otázkách a odpovědích Deníku.

V neděli 31. března se zimní čas změní na letní, ve 2:00 se ručička hodin posune na 3:00 | Foto: Shutterstock

Jak dlouho bude letní čas trvat?

V neděli 31. března hodiny posuneme o hodinu dopředu. Standardní čas, který se nesprávně označuje jako zimní, se letos vrátí v noci 27. října, kdy se čas změní ze 3:00 na 2:00.

Platí všude stejný čas?

Po světě je to různé. Například už 10. března se změnil standardní čas na letní v USA. „Od roku 2007 začíná v USA letní čas druhou neděli v březnu, kdy si lidé ve dvě hodiny ráno místního času posunou hodiny o hodinu dopředu. Letní čas pak končí první neděli v listopadu,“ informoval magazín Live Science. Ve stejný den mění čas také Kanada nebo Mexiko. V neděli 31. března se změní čas stejně jako v Česku ve všech státech Evropské unie.

Proč si dát pozor na dovolené?

Řada Čechů už teď tráví čas na dovolených, které lákají ke koupání více otužilé plavce. V Egyptě se čas posune poslední dubnový pátek. Změnám letního a zimního času nepodléhá Turecko, takže pokud do Turecka vyrazíte ještě v zimní čase, posunete si po příletu ručičky o dvě hodiny dopředu. Pokud přiletíte v našem letním čase, bude to jen o hodinu. Pokud míříte k protinožcům do Austrálie nebo na Nový Zéland, tam se přechází na letní čas až na podzim.

Proč se čas vůbec mění?

Země se otáčí okolo své osy, a během 24 hodin se tak pod slunečním svitem nacházejí jiné části planety a dochází ke střídání dne a noci. Proto je povrch planety pomyslně rozdělený na časová pásma. Takzvaný letní čas je člověkem vytvořenou odchylkou, pro větší využití denního světla pro lidskou činnost a energetické úspory.

Vyplatí se kvůli úsporám přechod na letní čas i v moderní době?

Existuje řada výzkumů, jeden zhotovila i společnost Enectiva na základě vlastních dat o spotřebě energie. „Je patrné, že v době přechodu na letní čas dochází k jasně patrnému snižování spotřeby. Nejvýraznější je tato změna u veřejného osvětlení. V průměru se při jarní změně spotřeba sníží o 6,1 procenta,“ vypočítala společnost. Doplnila ale, že ke snížení spotřeby přispívají výrazně i další faktory.

Má střídání času vliv na ekonomiku?

Ze širšího ekonomického hlediska pozitiva přechodu na letní čas vysoká být nemusí. Hlavní ekonom společnosti Trinity Bank Lukáš Kovanda to tak nevidí. „Přechodem na letní čas se před pandemií a válkou v Česku ušetřilo elektřiny zhruba za 50 milionů korun ročně,“ uvedl. Částka se kvůli nárůstu cen energií v průběhu času zvyšuje o desítky milionů, ale platí to za celý rok a republiku jako součet. „Z hlediska jednotlivce je to velká suma, z hlediska státu 'plivnutí do moře'. Ta suma je totiž významná zhruba tak, jako je významná jedna koruna pro člověka s měsíčním příjmem 100 tisíc korun,“ shrnul.

Přechod na letní čas je nezdravý, upozorňují někteří vědci. Může i krátit život

Jak se odrazí změna času na lidském zdraví?

Podle řady studií ano. Podle nedávné studie Americké akademie spánkové medicíny i změna o pouhou jednu hodinu zvyšuje riziko nárůstu srdečních problémů, poruch nálady a kolizí motorových vozidel. Dojde k narušení biorytmů, které jsou částečně závislé na působení světla. Při přechodu na letní čas se podle vědců může zpozdit cyklus spánku a bdění, takže se ráno lidé cítí unavení a večer bdělí. „Nesprávné nastavení cirkadiánního času může přispívat ke ztrátě spánku a také ke spánkovému dluhu,“ upozornili. Lidi také ohrožují poruchy nálad včetně ataků depresí.

Lze se proti tomu bránit?

Dobrá zpráva je, že vědci rovnou nabízejí i tipy a návod, jak tělu ulevit. Ve dnech i týdnech před změnou času byste se měli vyhnout konzumaci alkoholu před spaním a dodržovat spánkový režim. Bez ohledu na čas na hodinkách by doba spánku neměla být kratší než sedm hodin. Na jiné světlo se také můžete připravit tím, že si budíka už pár dní před sobotou 31. března nastavíte o 15 až 20 minut dříve než obvykle. V sobotu před změnou času si pak nastavte budík o 15 až 20 minut zpět. Vědci také doporučují po změně času vyřadit krátký spánek během dne. Šlofíčka po obědě si nedávejte. Snižte nebo nejlépe úplně na pár dní vyřaďte nápoje s kofeinem.