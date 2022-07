Významnou změnou ovšem bude, že o svém jménu a příjmení budou moci rozhodovat i děti. Tuto možnost by dostaly od určitého věku, přičemž v materiálu ministerstva se uvádí věk dětí starších dvanácti, respektive patnácti let. „Vychází se přitom z předpokladu, že osobní jméno a příjmení člověka tvoří svébytný prostředek jeho (sebe)identifikace, tím spíše s postupujícím věkem,“ vysvětlili předkladatelé návrhu. Děti by tak musely se změnou svého příjmení souhlasit například v případě osvojení nebo při změně příjmení rodičů.

Žádná práva, jen svazek druhé kategorie. Svatby pro všechny brzdí Zeman i Fiala

Na výběr ale dostanou i manželé. „Navrhuje se například umožnit manželům i později po uzavření manželství prohlásit, že příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, k němuž bude druhý připojovat své dosavadní příjmení,“ přiblížil Krátoška.

Hlavní část změn se ale týká samotných matrik. Chystá se centralizovaný elektronický systém.Lidé tak nebudou muset například kvůli výpisu z matriky chodit na konkrétní matriční úřad, ale budou moci svou žádost vyříditi jinde. „Občané v zahraničí si budou moci požádat o vyřízení některých matričních úkonů u zastupitelských úřadů,“ upřesnil Krátoška.

Češky mohou používat příjmení v nepřechýlené podobě. Boom se zatím nekoná

Zdroj: DeníkMateriál je v současné době v připomínkovém řízenía v platnost by měl přicházet postupně. Jako první by měla začít platit právě ta část, která se zabývá jmény a příjmeními, a to od poloviny příští roku. Informační matriční systém by pak měl začít fungovat od začátku roku 2027.

Ministerstvo vnitra předpokládá, že zavedení celého systému přijde na 165 milionů korun. Další peníze pak budou muset investovat obce. „V rámci rozpočtu obcí lze předpokládat nutnost technického dovybavení matričních úřadů a proškolení matričních úředníků k práci s informačním systémem,“ přiblížila Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí ČR. Jen na školení matričních úředníků by mělo jít šestnáct milionů korun.

Nejdůležitější změny



• Možnost pro ženy užívat příjmení v mužském tvaru (platí už od letošního ledna)



• Umožní manželům i později po uzavření manželství používat jedno z příjmení jako společné, k němuž bude druhý přidávat své příjmení dosavadní



• Dítě od určitého věku bude mít možnost souhlasit se změnou jména a příjmení (například v případě adopce)



• Při uzavírání registrovaného partnerství bude možné zvolit si místo a čas vstupu do tohoto svazku, jako je to v případě manželství



• Vznikne centralizovaný matriční systém. Žádost o matriční doklad bude možné podat na jakémkoliv matričním úřadě



• O některé matriční úkony bude možné požádat na zastupitelských úřadech v zahraničí