Jsou současná vedra projevem klimatické změny, nebo je to jen nahodilá událost?

Nic není nahodilé, ale nelze říct, že kdyby nebyla změna klimatu, by se to nevyskytlo. Teplota ve střední Evropě vyskakovala i před sto dvěma sty lety. Určitý vliv změny klimatu v tom ale určitě je, o tom jsme přesvědčeni. Máme na to modely, důkazy a data. Těžko se dá ovšem specifikovat, že když bylo nyní v Plzni 38 stupňů Celsia, že bez klimatické změny by bylo 37. Tato vedra ale nijak nevybočují z něčeho, čemu říkáme nový normál.

Takže můžeme ještě očekávat, že toto léto bude ještě další horká vlna?

Bude určitě, ale asi se nedostaneme na 40 stupňů. Veřejnost se domnívá, že pokud je změna klimatu, budeme mít 45, ale na to nejsou ve střední Evropě úplně podmínky. Neříkám, že to fyzikálně není možné, ale je tu dlouhá doba, kdy je slunce pod obzorem. Pak se trochu ochladí a nemůže to vyskočit na 45 stupňů. Takže teploty 40 až 41 jsou extrém a neočekáváme, že by se to v tomto desetiletí změnilo. Na druhou stranu v roce 2022 zvedli v Kanadě naměřenou extrémní hodnotu. Dosavadní tam měli 35 a zvedli to na 40. To je jako kdyby u nás bylo těch 45 stupňů. Takže se to stát může, ale bylo by to něco, co by nás překvapilo.

Mluvil jste o novém teplotním normálu. Co si pod tím můžeme představit?

To je dlouhodobá průměrná teplota za sezonu nebo pro celý rok minimálně za třicet let. Nyní používáme normál za období 1991 až 2020 (pro území České republiky je roční teplotní normál 8,3 °C - pozn. red.). Pokud jde o extrémy, ty srovnáváme s dosavadním naměřeným extrémem. Několikrát jsme naměřili 40 a dvakrát nad 40 stupňů. To bylo v roce 1983 a v roce 2012. Vždy to bylo ve středních Čechách. Je to logické. Když se v Polabské nížině uklidní vzduch, může se stát. Třeba na jižní Moravě více pofukuje, tak se to tam nad 40 nedostává. Zatím.

Nakolik se za posledních třicet let klima v České republice změnilo?

Změnilo se hodně. Ještě před dvěma lety jsme používali teplotní normál z let 1961 až 1990 a nyní jsme se dostali na další třicetiletý normál. Jen v České republice se u letních měsíců normál zvýšil téměř o dva stupně Celsia. U ročního o necelý stupeň. Změnilo se rozložení srážek v průběhu roku. Máme méně sněhových srážek a více krátkodobých srážek v létě. Změny za ta dvě třicetiletá období vidíme. Mluvíme sice o Ladovské zimě, protože si počasí z dětství idealizujeme, ale v porovnání před třiceti lety jsou nyní opravdu častější roky, kdy je sněhu málo nebo vůbec. Nemusíme jít moc daleko, abychom ty rozdíly viděli.

Jestliže se u nás za třicet let zvedl celoroční průměr téměř o stupeň, blížíme se k 1,5 stupně podle Pařížské dohody. Tedy limitu oteplení, za nímž nás mohou čekat katastrofické důsledky změny klimatu.

To je trochu složitější. Pařížská dohoda je o globálním průměru a je to změna teplot oproti předindustriálnímu období. Tedy oproti rokům 1850 až 1900. Když spočítáme český průměr a srovnáme ho s tím obdobím, jsme na dvou stupních. To znamená, že je to víc než je Pařížská dohoda. Ale je to logické. Jsme na severní polokouli, která se otepluje více než globál a jsme uprostřed kontinentu, kde se klima otepluje rychleji než přímořské oblasti. To, že se v Evropě klima otepluje dvakrát rychleji, než je globální průměr, je normální a nemělo by nás to překvapovat. To je základní fyzika.

Jste součástí projektu Perun, který připravuje scénáře, jak se bude měnit klima v České republice v příštích desetiletích. Jsou už nějaké předběžné výsledky?

Děláme scénář do roku 2100 ve spolupráci s klimatology z celé České republiky. Pomocí modelu Aladin počítáme dva scénáře, pesimistický a střední. Ten pesimistický už máme hotový. Hydrologům teď dáme hodnoty, jak se bude měnit klima. Oni pak zjistí, jak se budou měnit hladiny podzemních vod nebo jak se bude měnit intenzita sesuvů po přívalových srážkách. Agrometeorologové zase budou zjišťovat, jak se budou měnit agroregiony a podobně. To je princip projektu.

A jak tedy bude Česká republika v příštích desetiletích vypadat?

Bude vypadat trochu jinak, než vypadá teď. Teplota pořád mírně poroste. Podle pesimistického scénáře se do roku 2100 dostáváme na plus dva stupně oproti dnešku. To znamená, že teď jsme plus dva stupně oproti předindustriálnímu období a ještě očekáváme další dva stupně do roku 2100. Podle středního scénáře by vzestup teplot mohl skončit někdy ve druhé polovině století kolem roku 2070 na plus jednom a půl stupně. Pak by se to mělo stabilizovat, protože scénář předpokládá, že lidstvo nějak zareaguje. To, že nějak zareaguje, zaznamenáme za dvacet třicet let. Už víme, jak bude v roce 2050, pokud nedojde k nějakým neočekávaným situacím, jako jsou výbuchy sopek nebo dopad asteroidu do Antarktidy. Nevíme však, jak to bude se srážkami. U nich je velká nejistota a modely neví, co s tím.