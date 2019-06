Jourová letos ovládla čelo žebříčku poprvé. "Během několika let se vypracovala v jednu z vůbec nejvýraznějších bruselských političek. Hodně ji zviditelnilo téma GDPR a ochrany osobních údajů, výrazně na sebe upozornila v kauze dieselgate," zdůvodnil šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek.

Dodal, že Jourová aktivně vystupuje proti technologickým gigantům v čele s Facebookem a Googlem, a v komisi by navíc mohla pokračovat i v dalším volebním období.

Druhá pozice na žebříčku náleží podle Forbesu vrchní státní zástupkyni v Praze Bradáčové, která v uplynulých šesti letech žebříček vedla. Třetí Schillerová má jako šéfka státního rozpočtu neformální vliv na rozdělování desítek miliard korun, uvedl Šimůnek.

Forbes celý rok sledoval více než 300 žen z nejrůznějších oborů: v širším výběru byly majitelky firem, manažerky, ženy působící ve veřejné sféře, finančnictví či justici, redakční tým však sleduje i neziskový sektor, ženy z kultury, sportu či názorové vůdce.

Žebříček nejvlivnějších žen Česka vydává Forbes poosmé. Letos v něm představil 125 jmen významných Češek z nejrůznějších oblastí, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor.

Několik kritérií hodnocení

Jednotlivé ženy v každé kategorii redaktoři hodnotí podle několika kritérií. Vychází přitom z metodiky amerického Forbesu. Ke spolupráci zve redakční tým i poradce, odborníky a znalce jednotlivých odvětví.

"U majitelek a manažerek sledujeme hospodářské výsledky firem, obrat, zisk, nové akvizice a porovnáváme je i několik let zpětně," uvedl Šimůnek. V sekci politiky a veřejné správy posuzuje Forbes reálné pravomoci a počet lidí i objem peněz, které rozhodnutí dotyčných žen mohou přímo ovlivnit.

"Důležitým kritériem je pro nás i to, jak jsou tyto ženy ze svých funkcí odvolatelné a kdo všechno má přímý vliv na jejich rozhodování," dodává Šimůnek.

TOP 10 nejvlivnějších žen Česka

1. Věra Jourová, 54 let, eurokomisařka

2. Lenka Bradáčová, 46 let, vrchní státní zástupkyně v Praze

3. Alena Schillerová, 55 let, vicepremiérka, ministryně financí

4. Kateřina Jirásková, 45 let, finanční ředitelka a předsedkyně představenstva, PPF

5. Petra Procházková, 53 let, finanční ředitelka a členka představenstva, Agrofert

6. Michaela Chaloupková, 43 let, ředitelka divize Správa a členka představenstva, ČEZ

7. Libuše Šmuclerová, 56 let, generální ředitelka, Czech News Center

8. Renata Mrázová, 47 let, chief people officer, Home Credit

9. Simona Sokolová, 54 let, členka představenstva, Agrofert

10. Ivana Tykač, 51 let, majitelka realit a zakladatelka Women for Women