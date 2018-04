Poslanci se přeli o protikuřácký zákon. Došlo na srovnání se sexem

Zmírnění protikuřáckého zákona zřejmě bude čelit ve Sněmovně návrhu na zamítnutí už v prvním čtení. Poslanci dnes úvodní kolo debaty o poslanecké předloze, jež by upravila zejména nynější úplný zákaz kouření v restauracích, nedokončili. Měli by v ní pokračovat na příští schůzi, která začne ve druhé polovině května.

Dosavadní diskuse ukázala zejména nejednotu postoje zákonodárců nejsilnějšího hnutí ANO k navrhovanému změkčení restrikce v pohostinstvích. Zatímco zpravodaj novely Rostislav Vyzula (ANO) ohlásil v souladu se stanoviskem menšinové vlády hnutí návrh na zamítnutí už v prvním čtení, další poslanci ANO novelu podpořili.

Vyzula na základě statistik a studií řekl, že k propadu podnikání v pohostinství protikuřácký zákon nevedl, spotřeba tabáku klesla. "Současná norma stojí za to, stojí za ty životy, které jsou uchráněny," zdůraznil Vyzula, který by prý zákon měnil jen opačným směrem.

Naopak například Patrik Nacher (ANO), jenž pod novelu připojil podpis, podotkl, že zpochybňuje nikoli jako fakt, ale jako argument zdravotnické důvody. V takovém případě by se měla podle něho zakázat výroba a prodej tabákových výrobků. "Všechno ostatní je jen alibismus," míní.

Někteří další poslanci z ANO a také z SPD, poukazovali na to, že norma vyhnala kuřáky před restaurace. Pobavení v sále vyvolalo vystoupení Milana Brázdila (ANO), jenž v souvislosti s tím, že kuřáci jsou nyní donuceni znečišťovat venkovní prostředí, srovnal kouření ze sexem. Zatímco sex je podle něho žádaný, ale jeho provozování na veřejnosti je zapovězeno, kouření je nežádoucí a na veřejnosti povoleno je. Jaroslav Holík z SPD podotkl, že zákon udělal z kuřáků reklamu na kouření pro děti. Vojtěch Pikal (Piráti) si zase postěžoval na to, že kouřící lidé často úplně zablokují chodník před restaurací.

Předloha, za níž stojí Marek Benda z ODS, by přinesla možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů, v nichž se nepodává jídlo, by se mohli rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

Benda za předkladatele řekl, že hned po účinnosti zákona koncem loňského května se projevily jeho záporné rysy. Prohloubily se podle něho konflikty mezi kuřáky a nekuřáky, na chodnících před restauracemi jsou popelníky nebo nedopalky, okolní obyvatele obtěžuje hluk a cigaretový kouř, který proniká okny do bytů. Tyto dopady by podle Bendy bylo záhodno aspoň částečně zmírnit.

O zrušení úplného zákazu kouření v restauracích rozhodoval tento týden z podnětu skupiny senátů Ústavní soud, ponechal jej v platnosti. Zrušil ale zákaz pití alkoholu u činností, při nichž by člověk mohl ohrozit sebe sama, a zúžil zákaz prodeje tabáku a alkoholu na akcích pro děti.

Rozjednáním návrhu na změkčení protikuřáckého zákona nynější schůze skončila. Na příští řádné schůzi se poslanci sejdou 22. května.