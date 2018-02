Zmizí "slabé místo" voleb? Hlasovací lístky budou jednostranné, navrhlo vnitro

Hlasovací lístky mají být s výjimkou obecních voleb potištěny jednostranně, což povede k tomu, že budou větší. Při souběhu voleb by měli voliči dostávat lístky barevně odlišené, aby se snížilo riziko, že je vloží do nesprávné obálky a jejich hlas nebude platný. Pokud se budou konat prezidentské volby s jinými volbami, lidé už nemají vhazovat lístky do volební urny v jedné obálce.

Změny chce prosadit ministerstvo vnitra navrhovanou novelou volebních zákonů, k níž nyní skončilo připomínkové řízení. Cílem technické předlohy je odstranit "slabá místa" voleb, která se ukázala při posledním výběru poslanců a hlavy státu. Jednostranně potištěné lístky by měly zajistit, že se nebude opakovat chyba, kdy okrskoví komisaři omylem nezapočítali přednostní hlasy kandidátům uvedeným na jejich druhé straně. ČTĚTE TAKÉ: Bendl ostrouhal. Soud přepočítal hlasy a ve sněmovně jej střídá Kupka Konkrétní případ řešil při podzimních sněmovních volbách soud. Po přepočítání přednostních hlasů se pak dostal ve středních Čechách do dolní komory Martin Kupka místo Petra Bendla (oba ODS). Vnitro v důvodové zprávě uvedlo, že se zvětší formát volebních lístků, aby mohly být jednostranné. Náklady tím vzrostou zhruba o 20 milionů korun na jedny volby, bude se to týkat sněmovních, krajských a evropských voleb. Barevné odlišení lístků při souběhu voleb, aby odpovídaly barvě obálek, přijde podle odhadů na 2,5 milionu až 4,5 milionu korun. Zrušení společné obálky při souběhu výběru hlavy státu a jiných voleb vnitro zdůvodňuje problémy z letošního ledna, kdy se volba prezidenta konala na Trutnovsku spolu doplňovacími volbami do Senátu. Voliči s voličským průkazem a bydlištěm mimo senátní obvod teoreticky mohli neoprávněně vložit do obálky i lístek se senátním kandidátem, což komisaři nemohli odhalit. ČTĚTE TAKÉ: Unikátní projekt: Zakladatel Amazonu staví obří hodiny na příštích 10 tisíc let Předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových komisí se budou muset podle novely zúčastnit školení k volbám, nyní povinnost nemají. Pokud na školení nepřijdou, sníží se jim o třetinu peněžitá odměna. Zapisovatelé se díky předloze stanou plnoprávnými členy komisí, dosud mají jen poradní hlas. Novela má také ve volebních zákonech sjednotit dobu možné nepřítomnosti komisaře u voleb. Členství v komisi mu zanikne, pokud bude trvat nepřetržitě přes dvě hodiny. Každý člen komise má být navíc označen ve volebních místnostech jmenovkou i s názvem strany, která ho nominovala. Prováděcím předpisem chce vnitro souběžně s novelou zvýšit odměnu pro okrskové volební komisaře o 500 korun. Náklady na jedny volby by tím vzrostly o 250 milionů korun. ČTĚTE TAKÉ: Omyl ve volební komisi: Volička prý dostala dva Zemany



