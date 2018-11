Protektorátní prezident Emil Hácha bude poprvé na poštovní známce

Jediný český prezident, který dosud nebyl na poštovní známce, se dočká 30. listopadu. Uplyne totiž 80 let od chvíle, kdy byl prezidentem Česko – Slovenska zvolen JUDr. Emil Hácha, rodák z Trhových Svinů (1872 – 1945).

Při této příležitosti bude vydán známkový aršík, jehož vznik ale museli posvětit i historici.



Podle publicisty Radka Gálise je toto výročí poněkud pozapomenuté, mezi ostatními hojněji připomínanými „osmičkovými“ letopočty. Proto se rozhodl na zmíněné listopadové datum více upozornit a inicioval vydání originální autorské poštovní známky.

„Napřed jsem oslovil Českou poštu, jestli nevyjde u příležitosti někdejší prezidentské volby známka s Emilem Háchou. Řekli, že o tom neuvažují. Oslovil jsem proto město Trhové Sviny,“ popisuje cestu k vydání známky Radek Gális a dodává, že vedení města záměr neodmítlo a navrhlo, že by se na záležitosti mohlo podílet Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech.

Radek Gális přitom počítá s tím, že mohou přijít různé reakce. Prezidentem byl totiž Emil Hácha zvolen v bouřlivých časech druhé republiky, po mnichovské dohodě. Československý stát a stejně tak jeho prezidenta čekaly velmi těžké zkoušky. A dlouho převažoval názor, který Emila Háchu řadil mezi ty, kteří úplně neobstáli.

Negativní názor na Háchu se mění

Sám publicista se také k příznivějšímu náhledu na trhosvinenského rodáka nedostal úplně jednoduše. V době, kdy chodil do školy, byl podle Radka Gálise názor na Emila Háchu jednoznačně negativní.

„Postupem času jsem ale potkával lidi, kteří to vnímali jinak. Dělal jsem například rozhovor s Rudolfem Šindelářem z Vidova, předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu,“ ohlíží se Radek Gális a doplňuje, že Rudolf Šindelář patřil ke studentům zatčeným po 17. listopadu 1939. Přes tisíc jich skončilo v koncentračním táboře a Emilu Háchovi se připisuje velká zásluha za jejich propuštění.



Na druhou stranu jsou Emilu Háchovi vyčítány i kroky možná až přílišné vstřícnosti vůči okupantům. Proto se k vydání známky museli vyjádřit historici. Trvala na tom Česká pošta. Stanoviska emeritního profesora historie na Karlově univerzitě Roberta Kvačka a Josefa Tomeše z České akademie věd vyzněla pro vydání.

Dne 30. listopadu tak bude známka oficiálně představena v Trhových Svinech. „Mělo by to být v Trhových Svinech, tam se Emil Hácha narodil,“ říká Radek Gális. Připojuje, že podle filatelistů Emil Hácha, jako jediný z dosavadních prezidentů, ještě žádnou vlastní známku nemá.



Publicista míní, že je to také proto, že ani nechtěl být prezidentem. A Radek Gális si myslí, že když nechtěl být prezidentem, nestál ani o známku se svým portrétem. Vydání známky publicista chápe i jako podnět k diskusi, která by veřejnosti nabídla spravedlivější pohled na rodáka z malého jihočeského města.



Jedním z kroků v tomto směru bylo v Trhových Svinech už před lety odhalení busty Emilu Háchovi.