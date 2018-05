Znásilnění muslimky Ježíšem: kvůli hře zaplní Zelný trh v Brně protestující lidé

Hra omezuje má práva a podněcuje lidi k nenávisti, míní advokát Ronald Němec. Proti představení Naše násilí a vaše násilí, které v sobotu uvede Divadelní svět Brno, proto podal žalobu. Ve hře Ježíš znásilňuje arabskou ženu. „Chci věc řešit s Ústavním soudem, ten určí zákonné hranice uměleckého projevu. Znásilnění je odsouzeníhodný čin v jakékoli kultuře,“ řekl advokát. Dodal, že podobné hry přímo podněcují násilí.

Němcova žaloba nebyla prvním pokusem právníků zabránit uvedení představení. Dvakrát se s návrhem na předběžné opatření na zrušení hry obrátili k brněnskému krajskému soudu křesťanští aktivisté. Neuspěli. Před uvedením představení půjdou protestovat před Divadlo Husa na provázku na Zelný trh. „Nahlášené máme tři spolky a jednoho protestujícího s transparentem. Čekáme, že přijdou stovky lidí,“ potvrdil tajemník starosty Brna-středu Petr Štika.

Na skupiny protestujících, které se shromáždí kolem páté hodiny odpoledne v prostoru tržiště, dohlédne policie. „O protestech víme, na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Pokud někdo poruší zákon, budeme to řešit. Situaci nepodceňujeme,“ ujistil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Představení do Brna se souborem přivezl chorvatský režisér Oliver Frljić. Produkční festivalu už týdny hlásí vyprodáno.

Nesouhlas lidí a žaloby proti organizátorům festivalu ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser vítá. „Festival už začal, žaloby tedy zatím neřeším. Ale jsem rád, že je podali. Hranici mezi uměleckým projevem a porušením zákona dokáže nastavit jen nezávislý soud. Nemyslím si ale, že porušujeme zákon,“ zdůraznil.

Festival začal ve středu a potrvá sedm dní. Ve čtvrtek byla na programu druhá hra stejného chorvatského režiséra Prokletí. Po premiéře někdo na tvůrce i kvůli ní podal trestní oznámení. Děj hry odkazuje na polské pedofilní aféry katolických kněží.

Uvedení obou Frljičových her se nelíbí členům České biskupské konference. „S oběma hrami nesouhlasíme. Kromě dopisu primátorovi Brna neplánujeme ale další kroky. Ani na jednu z her se podívat nepůjdeme,“ sdělil mluvčí konference František Jemelka.

Podobně reagoval i předseda ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi. „S hrou Naše násilí a vaše násilí nesouhlasíme. Ježíše ctíme stejně jako proroka Mohameda. Nezáleží, jakým způsobem je hra uráží. Bohužel jsme ale malá komunita a proti uvedení nic nezmůžeme,“ konstatoval.

Osm členů hnutí Slušní lidé, kteří se jako jedni z prvních proti kontroverzní hře vymezili, představení zhlédne. „Jdeme se do divadla podívat, abychom přesně věděli, co je hra zač. Pokud zjistíme, že je tam něco nezákonného, budeme to řešit,“ řekl předseda hnutí Zdeněk Pernica.

Hra, která pobouřila davy

• Hra Naše násilí a vaše násilí podle režiséra Olivera Frljiče zobrazuje téma uprchlické krize.

• Kromě kritizovaného obrazu, kdy Ježíš znásilní arabskou dívku, uvidí lidé v představení nahé herce s arabskými nápisy nebo vlajku ukrytou ve vagině.

• Většina herců, kteří v představení vystupují, pochází z Balkánu a jsou muslimové.

• Hru uvedou v sobotu v sedm hodin večer v Divadle Husa na provázku.