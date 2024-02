Lidmi v Česku otřáslo soudní rozhodnutí, jímž pachatel, který dlouhodobě znásilňoval nezletilou nevlastní dceru, vyfasoval jen podmínku. Mladá žena se kvůli tomu pokusila o sebevraždu. V Česku zároveň roste počet dětí, které jsou svědky domácího násilí. „Dle zahraničních výzkumů 25 až 30 procent potomků pokračuje v neblahé tradici rodičů,“ říká v rozhovoru pro Deník policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Jak člověka ovlivní, pokud je v dětství znásilněn?

Znásilnění vždy psychicky poznamená dítě na kratší či delší dobu, někdy i do dospělosti. Trauma se doslova vryje do mozku. Nadlimitní stres totiž vede i k funkčním změnám mozkových struktur. Následkem je řada posttraumatických příznaků. Typické bývá negativní sebecítění, sebeodmítání, nalomená důvěra v lidi. Reakce na stres u takového dítěte nejsou v normě. Dítě potřebuje kořeny a křídla, aby se mohlo zdravě rozvíjet. Když mu ubližuje blízký člověk, kořeny zpřetrhá a křídla mu přestřihne. Na znásilňování v dětství nelze nikdy úplně zapomenout.

A jak se s ním vyrovnat?

Léčení psychotraumatu začíná tím, že dítě přestane mlčet a o traumatických zážitcích promluví. Jediná cesta, jak se s traumatem vyrovnat, je přijmout ho, zpracovat a jako obalenou vzpomínku zavřít do minulosti. K tomu je důležitá podpora blízkých i pomoc odborníků.

Otřesná zpráva přišla ze Slovenska. Vrahem 48leté ženy je její o rok mladší partner, podle televize Joj syn někdejšího škrtiče, popraveného v roce 1981. Lze násilné sklony zdědit?

Rozhodně nelze vražedné chování svalovat pouze na zděděné násilné sklony. Po psychické stránce nás tvaruje dědičnost i prostředí. Můžeme si to představit tak, že geny jsou těsto, a prostředí je trouba, která ovlivňuje, jaký dort se upeče. Problematičtí rodiče nás mohou poškodit i špatnou výchovou. Dobrá výchova naopak může šeptání genů korigovat. To platí i pro agresivní sklony. Člověk se muže naučit ovládat je tak, aby druhým neubližoval.

Odborníci upozorňují, že předloni u incidentů rodičů bylo přes tisíc dětí, loni asi o tři sta víc. Může se násilí přenášet z generace na generaci?

Domácí násilí se skutečně může dědit. Dle zahraničních výzkumů 25 až 30 procent potomků pokračuje v neblahé tradici svých rodičů. Chlapci přebírají spíš roli násilníka, a to i když v dětství byli sami oběťmi nebo trpěli kvůli tomu, že otec ubližoval matce. Dívky naopak spíš přebírají roli oběti, tak jak to viděly u matky. Berou domácí násilí jako fakt, ke kterému nevidí alternativu. V druhé generaci jde většinou o závažné případy ve formátu týrání, tedy systematického násilí. Případy přenosu násilí z matky na dceru jsou ojedinělé a týkají se spíš kontrolování partnera a psychického násilí.

Asociace pracovníků intervenčních center České republiky rozjela kampaň Kolotoč násilí. Odbornou i širokou veřejnost seznamuje s fenoménem takzvaného transgeneračního přenosu násilí v partnerských vztazích. Vítáte to?

Ano. Je to první kampaň, která se cíleně zaměřuje na přenos domácího násilí z rodiny původu do dalších generací. Zásluhou intervenčních center proběhl originální a reprezentativní výzkum. Zjišťoval, jak se dědí domácí násilí v Česku.

A jak?

Pravděpodobnost přenosu domácího násilí do další generace se u nás pohybuje kolem 30 procent. To je alarmující číslo. Přitom počet dětí vyrůstajících uprostřed domácího násilí u nás loni vzrostl. To znamená, že vzrostlo i riziko přenosu domácího násilí.

Co vše si můžeme pod transgeneračním přenosem násilí v partnerských vztazích představit?

Především závažné případy týrání partnerky. Zděděné domácí násilí totiž vede k těžším obrazům. Pachatelé mixují fyzické, psychické i sexuální násilí, své partnerky silně kontrolují. Oběti pak dlouho mlčí. Zděděné domácí násilí je u mužů často spojeno i s genderovými předsudky v duchu tvrzení „dokud jsme rodina, tak mi patříš“, „muž nosí peníze a žena poslouchá“ či „povinností ženy je teplá večeře a sex“. A do třetice se zdá, že od zděděného domácího násilí se těžko odchází. Muži se v těchto případech hůř smiřují s tím, že si partnerka troufla učinit samostatné rozhodnutí. Takže hrozí pokračování násilí, i když vztah skončil. Mluvíme o separačním násilí, kterým samozřejmě trpí i děti. Srozumitelně a plasticky osvětluje přenos domácího násilí právě kampaň intervenčních center.

Čím může pomoci stát?

K domácímu násilí by měly více přihlížet i civilní soudy, když řeší péči a kontakt s dětmi a rozvod. Jasné pojmenování, kdo je původcem a kdo obětí může otevřít rychlejší cestu k pomoci, jak pro oběť, tak pro původce. Aby intervence fungovala, potřebujeme dobře zajistit bezpečnost matek a dětí na útěku před tyranem. Tady chybí účinné nástroje. A také je nutné zlepšit finanční a existenční podporu pro týrané v době odpoutávání se od tyrana. Jde třeba o přednostní umístění dětí do školek a družin nebo programy profesní kvalifikace, které jsou cestou k finanční samostatnosti. A samozřejmě i o včasnou pomoc dětem, které vyrůstají s rodiči, ale uprostřed domácího násilí. Abychom předešli přenosu násilí, potřebují pomoc v reálném čase, tedy když se „to“ děje.