Koncem března odsoudil Vrchní soud v Praze k šesti letům nepodmíněně sbormistra, jenž dlouhodobě znásilňoval a zneužíval chlapce v pražském farním sboru, například i cestou autem na mši do kostela. Součástí trestu jsou i ústavní sexuologické léčení a také maximální možný, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. „Pokud by byl trest doživotního zákazu práce s dětmi, nepochybně by ho pan obžalovaný musel dostat,“ poznamenal k tomu podle ČTK soudce Miroslav Pavrovský.

Podobný názor mají i někteří politici. „V tomto případě je to samozřejmě zjevně málo, podobně je tomu i například u opilých řidičů, co způsobili dopravní nehodu se smrtelnými následky,“ sdělil Deníku místopředseda ústavně-právního výboru sněmovny Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Touto tematikou se už prý na výboru zabývali a doposud nenašli jednoduché řešení. „Lze zakázat úplně práci s dětmi už na základě lékařské diagnózy, což by možná bylo nejlepší, nebo až na základě odsuzujícího rozsudku v trestní věci," popsal. Druhá varianta by podle něj byla právně čistší a v podstatě už v současné době funguje, jenže s maximální desetiletou hranicí. „Museli bychom zavést do trestního práva jakýsi výjimečný trest zákazu činnosti, právě na to doživotí. Jde o variantu, ke které se já osobně kloním k jako nejsnadnějšímu způsobu," dodal Dufek.

K délce zákazu se vyjádřila i advokátka Lucie Hrdá, specializující se na domácí a sexualizované násilí. „Jak znásilníš dítě při práci, v životě už nemáš s dětmi pracovat. Je mi jedno, že jsi to vystudoval a teď se nemáš jak živit a ničí ti to život. Nemáš znásilňovat dítě, sakra,“ uvedla na síti X.