„Znojmo je oblíbeným cílem someliérů a milovníků vína,” začíná portál MSN.com své zdůvodnění, proč ve výběru nedal přednost turisticky známějšímu Českému Krumlovu. Mezi přednosti Znojma podle editora patří také jeho zpřístupněné podzemí, Loucký klášter či blízkost národního parku Podyjí.

V elitní společnosti i bez moře

„Je to naprostá bomba. Zařadili jsme se do společnosti měst, jako jsou Giverny ve Francii nebo Kitzbühel v Rakousku,“ těší starostu města Jana Groise. A obyvatelé Znojma mu v diskusi na Facebooku dali zapravdu. „Pan starosta se o to plnou měrou zasloužil,“ vyjádřila názor mnoha diskutujících Jana Stanová.

Z blízkých evropských měst jsou na seznamu především městečka, jejichž krása je založena na blízkosti atraktivní vodní plochy a přírody: slovinský Bled, chorvatský Trogir, černohorský Kotor či řecká Parga. Českým turistům je známá také španělská Frigiliana vypínající se v horách nad španělským Slunečním pobřežím, švýcarský Diessenhofen nebo pestrobarevná Procida nedaleko Palerma.