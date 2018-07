Zoo by směly provozovat jen obce, kraje a stát, navrhuje KDU-ČSL

Zoologické zahrady by do budoucna směly provozovat pouze obce, kraje nebo stát, navrhuje KDU-ČSL. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek dnes novinářům řekl, že příslušnou změnu zákona o provozování zoologických zahrad již připravil. O tom, jak by změna zákona řešila nynější soukromé zoologické zahrady, se podle něj zřejmě povede ještě debata na plénu Sněmovny.

Návrh zákona Bartošek připravil v reakci na nedávná odhalení, jak se v tuzemsku zachází s chráněnými druhy zvířat. Provozování zoologických zahrad je ekonomicky i odborně velice náročné a je důležité, aby zahrady provozovaly takové subjekty, které by garantovaly stabilitu a péči o zvířata, uvedl. ČTĚTE TAKÉ: Usmrcené oči Berouskových tygrů a širý, černý lán: prohlédněte si videa dne "Z toho důvodu navrhujeme, aby do budoucna označení zoologické zahrady a provozování zoologických zahrad bylo pouze na úrovni obcí, krajů, případně státu, protože to jsou jediné instituce, které jsou schopné zajistit dlouhodobou garanci jak finanční, tak odbornou," řekl Bartošek. Návrh podle něj nic nezakazuje, a pokud bude někdo chtít chovat doma divokou šelmu, třeba tygra, ať ho má, poznamenal. V předchozích týdnech vzbudila pozornost veřejnosti kauza nelegálního nakládání se zvířaty, hlavně tygry. Celníci a policisté nalezli při domovních prohlídkách například tělo čerstvě zastřeleného tygra, produkty z tygrů i kůže velkých šelem. Soud už kvůli tomu poslal do vazby tři obviněné. ČTĚTE TAKÉ: Šílené podmínky. Berousek prodával tygry Vietnamcům kvůli čínské medicíně

Autor: ČTK