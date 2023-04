Samosprávy se bouří proti masivnímu úbytku poštovních provozoven. Obávají se velkých front u přepážek a dalších komplikací.

Zveřejnění plánu České pošty na zrušení bezmála desetiny poboček znamenalo v uplynulých dnech pro řadu obyvatel měst včetně jejich starostů bez nadsázky šok. Celkem má být od 1. července z dosavadních 3 200 poštovních poboček v provozu už jen 2 900. Kupříkladu Klatovy s více než 20 tisíci obyvateli mají přijít hned o tři ze čtveřice svých dosavadních poboček.

„Současné rozhodnutí povede k výraznému zhoršení kvality služeb pro občany,“ reagoval starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Jediná z nynějších tří poštovních úřadoven má zůstat také v o něco menším Mělníku. Podobně je na tom ale i řada dalších míst. Prakticky na všech radnicích si reprezentanti měst a obcí stěžují, že je vedení České pošty postavilo před hotovou věc. K jednání se totiž odhodlalo až po zveřejnění seznamu rušených poboček.

O tom, které pobočky se zruší, podle vedení České pošty rozhodovala tři kritéria. Kromě vytíženosti a ekonomického hlediska šlo prý také o vstřícnost k zákazníkům. Realita tomu ale někdy vůbec nenasvědčuje.

Kupříkladu v Mariánských Lázních zůstane v provozu provozovna se strmými schody, po nichž hůře pohybliví lidé a senioři nedokážou vystoupat. Naopak jinou, bezbariérovou, pošta ze seznamu nadále otevřených poboček vyškrtla. „Bydlí tam většina obyvatel, pošta je v docházkové vzdálenosti a v těsné blízkosti je i domov pro seniory,“ připomněl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. Chce proto ještě unáhlené rozhodnutí zvrátit.

Hrozí dlouhé čekání

S přístupem České pošty nejsou spokojené ani některé kraje. „Je pro nás naprosto neakceptovatelné zrušení poboček, které se nachází na velmi dobře dostupných místech, a přesun agend do centrálních poboček, kde bude následně docházet k přetěžování zaměstnanců a kde logicky vzniknou dlouhé čekací lhůty,“ obává se hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Strach o svou poštu přitom tak nemusí mít jen tam, kde je nyní v obci pouze jediná pobočka. Zákazníci si přitom mnohdy stěžují, že už dnes na poštách bývají některé přepážky uzavřené, i když se před zbývajícími kupí lidé čekající na obsloužení. Obávají se proto, že se po uzavření části pošt jejich „komfort“ na pobočkách ještě zhorší.

Vedení České pošty ovšem slibuje, že by se to stát nemělo, přestože ke konci června přijde o práci asi tisícovka z nynějších zhruba 25 tisíc pošťáků.

Podle pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána mají k dispozici propočty, podle nichž se v hodinách, kdy čelí největšímu zájmu klientů, přepážky posilují. „Určitý počet lidí z rušených poboček přejde i pod ty pobočky, které zůstávají,“ uklidnil nespokojené zákazníky Štěpán. Jistotu, že všechny přepážky budou k dispozici, ale lidé nemají. „Takhle to slíbit nejde,“ připustil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Vymění „kus za kus“? Možné to je

Nyní v jednotlivých městech zástupci pošty o průběhu zavírání poboček jednají se samosprávami. Ne všude přitom zatím dokážou najít společnou řeč. Kupříkladu v Nymburku chtějí uzavřít jiné pobočky, než navrhuje Česká pošta. Naopak by jim tolik nevadilo uzavření pošty přímo v centru města.

„Zamýšlený záměr působí dojmem, že byl připraven bez jakékoliv alespoň minimální znalosti místních poměrů a takzvaně od stolu,“ napsala nymburská radnice v dopise adresovaném vedení pošty.

Zavřou se tři stovky pošt. Nechceme už dotovat stát, stěžují si pošťáci

Manažeři České pošty přitom nevylučují, že by skutečně některé pobočky šlo vyměnit „kus za kus“. Tedy že by se nakonec uzavřela jiná, než ve svém návrhu plánují. Celkový počet zavíraných poboček ve vytipovaných městech má ale v každém případě zůstat zachován. Podle šéfa pošty Štěpána by mělo být o konečné verzi seznamu zavíraných poboček jasno nejpozději do tří týdnů.

Definitivní rozhodnutí o snížení počtu poboček České pošty přitom stále ještě zůstává na vládě. Pošta své plány zveřejnila dříve, než ministři schválili příslušné nařízení. To vychází z materiálu, který zpracoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Kdy o dokumentu bude vláda jednat, se zatím neví. „Meziresortní řízení k příslušnému materiálu již bylo ukončeno a předáno Legislativní radě vlády,“ uvedl mluvčí ČTÚ Jan Vaněk.

Pošta v číslech:



• aktuální počet poboček: 3 200

• počet poboček po 1. 7.: 2 900

• z toho Pošt Partner: nyní 819

• počet Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů na balíky: 7 625

• maximální vzdálenost k nejbližší pobočce v obcích nad 2 500 obyvatel: dosud 2 kilometry, nově 3 kilometry

• počet zaměstnanců asi 25 000

• roční ztráta: loni 1,75 miliardy korun

• počet přepravených balíků: loni 56,2 milionu



Zdroj: Česká pošta