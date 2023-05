Téměř půldruhého roku jsou v Česku cyklisté více chránění. Řidiči motorových vozidel musí totiž při předjíždění dodržet minimálně vzdálenost jeden a půl metru, na silnicích s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je to metr. Za nedodržení jim hrozí pokuta ve výši dvou tisíc korun. Jenže se klidně může stát, že přísnější pravidlo by mohlo ze zákona od příštího roku zmizet.

Co dnes platí? Řidiči motorových vozidel musí při předjíždění dodržet minimálně vzdálenost jeden a půl metru, na silnicích s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je to metr. Za nedodržení jim hrozí pokuta ve výši dvou tisíc korun. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Změnu zákona navrhuje v rámci projednávané novely zákona o pozemních komunikacích poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). Současnou normu označila za absolutní zbytečnost. Zákon totiž nařizuje, že se k sobě mají účastníci silničního provozu chovat ohleduplně. Zároveň platí obecné pravidlo bezpečného předjíždění. Stanovený minimální odstup je tak podle jejího mínění zvýhodňováním cyklistů.

„Pokud je stanoven odstup motorového vozidla od cyklisty, měl by být také stanoven odstup cyklisty od chodce. Rušené ustanovení nepřiměřeně nadřazuje cyklisty nad ostatní účastníky silničního provozu, jelikož není například číselně vyjádřena vzdálenost jízdních kol a motorových vozidel od chodců, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu,“ argumentovala poslankyně.

Pokud by pro úplné zrušení nenašla podporu, předložila by „odlehčenější“ verzi. Ta počítá se zachováním povinného odstupu při předjíždění cyklistů pouze na silnicích a místních komunikacích. Naopak by neplatilo účelových komunikacích, tedy hlavně na lesních cestách. Argumentuje tím, že lesní cesty jsou většinou široké tři a půl metru a řidiči těžké lesní techniky nemají možnost bezpečně cyklistu předjet. Tím se tak zpomaluje provoz a komplikují práce v lese, ale i na polích.

Výjimku už mimo jiné v minulosti požadovali majitelé soukromých lesů, kteří dokonce vyhrožovali uzavřením cest. „Jsou to naše cesty, my jsme je za naše peníze vybudovali a za naše peníze se o ně staráme. Kdyby ze zákona byly vyjmuté účelové komunikace, nemuseli bychom řešit takové situace,“ vyjádřil se k zákonu před časem šéf Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky Jiří Svoboda.

Úpravu odmítají

Navrhované změny odmítá ministr dopravy Martin Kupka (ODS), stejně tak i odborníci. Pravidlo, tedy stanovený minimální odstup, je pomůckou pro nezkušené řidiče. „Bez přesné specifikace má totiž část řidičů, obzvlášť těch, kteří nemají zkušenost ze sedla kola, problém tuto vzdálenost odhadnout. Právní úprava před schválením 1,5metrového odstupu, ke které se poslankyně Ožanová chce vrátit, není v žádném případě dostatečná a z jízdy na kole na silnici dělá ruskou ruletu,” vysvětlil ředitel spolku AutoMat zabývající se alternativní dopravou Martin Šotola.

Spolek zároveň upozorňuje, že žádný z návrhů není podložen daty či studiemi, stejně tak ho nikdo nekonzultoval s odborníky.

Pokud by poslanci z pravidla vyjmuli účelové komunikace, způsobilo by to chaos. Navíc takto upravený zákon by se stal světovou raritou. Povinný odstup při předjíždění cyklisty platí v Německu, Francii, Velké Británii, Španělsku, Portugalsku či Belgii, a to na všech komunikacích.

„Účelové komunikace nejsou jen lesní a polní cesty a nejsou vlastněné jen soukromými subjekty. V řadě případů jsou na nich vyznačeny významné, a to i mezinárodní cyklotrasy. Návrh přináší nejistotu v tom, že v terénu často není možné odlišit účelovou komunikaci od místní komunikace. Cyklista ani motorista by tak nemohli vědět, která úprava v daném místě platí,“ upozornil právník a jeden z iniciátorů současného zákona Tomáš Kindl.

Zároveň připomněl, že při předjíždění cyklistů na úzké účelové cestě musí fungovat „selský“ rozum. To se už však v naprosté většině případů děje. „Cyklista dojede do výhybny, které podle normy na lesních cestách musejí být každých maximálně 400 metrů, optimálně 250 metrů. Anebo cyklista jednoduše zastaví a uhne z cesty. Stojícího cyklistu je možné bezpečně a legálně objet v zásadě kdekoli,“ dodal Kindl.

Policisté jen v loňském roce zaevidovali bezmála 4 300 dopravních nehod cyklistů. Polovina z nich byly takzvané samonehody, tedy nehody bez dalších účastníků silničního provozu. Druhá polovina připadá z drtivé většiny na střet motorového vozidla s cyklistou, přičemž vina zavinění střetu padá téměř rovnoměrně na obě skupiny. Ze silnic se domů nevrátilo 42 cyklistů, 276 cyklistů skončilo s těžkým zraněním v nemocnici.