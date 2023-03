Českým rodičům hrozí, že přijdou o takzvané školkovné. Slevu na daních navrhují zrušit odborníci z Národní ekonomické rady vlády. Podle nich pomáhá jen těm, které neohrožuje nouze.

Mateřská škola. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Lenka Brabencová

Rodičům, kteří své děti posílají do mateřských škol, stát pomáhá šetřit výdaje formou takzvaného školkovného. Platba za školku se jim zpětně vrací za předchozí rok formou slevy na daních. Může ji dostat jeden z rodičů, který tento nárok uplatní ve svém daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně. Za letošní rok takto na každém dítěti může rodina ušetřit až 17 300 korun. Nyní jim ale hrozí, že o tuto pomoc od státu přijdou.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) v jednom z řady svých návrhů, jak řešit rostoucí rozpočtové deficity, totiž doporučuje toto zvýhodnění zrušit.

Rodičům se to nelíbí. Například Zuzana Urbanová z Prahy slevu uplatňuje na dceru. Protože šla loni do školky až se zpožděním několika měsíců, bude mít letos nárok jen na pár tisícovek. Přesto se zrušením daňového bonusu nesouhlasí. „Stát už rodinám ani jinak moc nepomáhá. Pro něj je to jen maličkost, ale nám s dětmi to pomáhá hodně,“ uvedla Urbanová.

Nelíbí se jí také to, že politici odlišně přistupují k rodinám s dětmi a kupříkladu k seniorům. „Mojí osmdesátileté matce teď platí na děti, kterým už přitom táhne na šedesát, což překvapuje i ji samotnou. A nám by chtěli vzít i tyhle peníze,“ posteskla si Urbanová.

Ekonomové: Školkovné pomáhá jen těm s vyšším příjmem

Ekonomové z NERV však tvrdí, že školkovné pomáhá jen rodinám s vyšším příjmem. „Tuto slevu si dnes mohou odečítat pouze ti rodiče, kteří vydělávají dostatečně na to, že i po uplatnění slev na poplatníka, děti a nepracující manželku mají dostatečně vysokou daňovou povinnost, ze které mohou slevu na dani za školkovné uplatnit,“ stojí v odůvodnění návrhu.

Jakou úsporu by zrušení školkovného mohlo přinést, ale úředníci jen odhadují. Údaje totiž zjišťují pouze z daňových přiznání poplatníků. Zaměstnavatelé zasílají Finanční správě pouze souhrnné údaje o výši sražené a odvedené daně. Jakou roli v ní hraje školkovné, proto zjistit nelze. „Na základě veškerých dostupných údajů je za zdaňovací období 2021 odhadovaná výše slevy na školkovné 1,5 miliardy korun,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Z čistě ekonomického hlediska je návrh na zrušení školkovného podle prezidentky Komory daňových poradců Petry Pospíšilové smysluplný. „Řekla bych, že má velký potenciál. Šance státu ušetřit je zde poměrně značná,“ míní Pospíšilová.

Daňoví poradci se podle ní totiž s rodiči, kteří si školkovné započítávají do daní, setkávají často. Oproti tomu ale připomíná sociální aspekt věci. „Pokud chce stát podporovat rodiny s dětmi, myslím si, že zrovna zrušení takového opatření smysl nedává,“ míní.

Mateřská škola. Ilustrační snímekZdroj: Deník / Zuzana Kolářová

Že školkovné využívají zejména domácnosti, které nejsou vysloveně nouzi, potvrzují i lidé z praxe. Kupříkladu v žádostech o pomoc adresovaných samoživitelkami Klubu svobodných matek se podle jeho ředitelky Dany Pavlouskové prosby o zaplacení školky neobjevují. „Samoživitelky nemají peníze na to, aby si platily soukromé školky. Takže si myslím, že tohle je pro ně okrajová záležitost,“ uvedla Pavlousková.

Zvýhodnění na daních logicky může fungovat pouze u těch lidí, kteří mají daňovou povinnost. „Jiným slovem už mají nějaký rozumný příjem,“ konstatoval David Borges ze společnosti Člověk v tísni.

Proto jako vhodnou formu pomoci doporučuje cíleně nasměrovat prostředky tam, kde chybějí nejvíce. „Z pohledu státu by bylo pravděpodobně efektivnější, kdyby peníze přidělil přímo,“ míní Borges.

Podle ministerstva financí ovšem o budoucnosti školkovného stále nebylo rozhodnuto. Úředníci zatím teprve analyzují možné dopady změn na jednotlivé skupiny obyvatel. „Předpokládáme, že tato jednání budou ukončena v průběhu jara a budou představeny konkrétní parametry úsporného balíčku,“ dodala mluvčí Krušinová.