Zdravotníci v nemocnicích zřejmě budou moci mít čtyřiadvacetihodinové služby. Přestane platit nedávno přijaté ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci, které vyvolalo protesty lékařů. Změny upravuje novela zákoníku práce ministrů práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), kterou schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení i hlasy opozičních zákonodárců.

Podle podpořené úpravy opozičního hnutí ANO by předloha měla být účinná dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, místo od ledna, jak navrhovali předkladatelé. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Od prosince část lékařů přesčasy na protest proti jejich nové zákonné úpravě vypověděla. Lékaři žádali vedle úpravy zákoníku práce zvýšení základní mzdy bez přesčasů na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy.

Premiér Petr Fiala se dnes dohodl s lékaři. Nabídl jim pro příští rok 9,8 miliardy korun:

Hrozba zažehnána? Fiala se dohodl s protestujícími lékaři, slíbil miliardy navíc

Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že lékařům na dnešním jednání nabídl pro příští rok 9,8 miliardy Kč z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování v nemocnicích. Půjde podle něho o dodatek k úhradové vyhlášce, aby byl závazný pro nemocnice bez ohledu na jejich vlastníka. Lékaři svůj protest podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády odvolají tehdy, až se premiérem předložená nabídka potvrdí písemně.

Někteří opoziční poslanci se dnes pozastavovali nad tím, že Válkovi se uzavřít dohodu s lékaři nepovedlo navzdory řadě jednání, Fiala podle nich ministra obešel. „Já bych to nazval, že je to jeden velký chaos,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví hnutí ANO Kamal Farhan.

24hodinové služby

Zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě budou moci podle novely pracovat nepřetržitě až 24 hodin, pokud to umožní kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Vedení s pracovníkem bude navíc muset uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. V prvních třech měsících ji bude možné okamžitě zrušit. Zdravotníka nebude možné možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“, pokud ji odmítne.

Lékaři po celém Česku chtějí od 1. prosince vypovídat přesčasové hodiny a odkládat plánované operace. Požadují vyšší platy:

Platy českých lékařů? Bez služeb jsou nízké. Lidé mají zkreslené představy

Směna bude moci podle předlohy trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.

Hlavním důsledkem 24hodinových služeb bude podle zdůvodnění soustředění práce do menšího počtu dnů než u běžných směn s přesčasy a rozšíření nahromaděného času na odpočinek. Podle předkladatelů se tím podaří lépe slaďovat zaměstnání se soukromím a zajistí se nepřetržitý provoz.

Vyhrocená situace

Farhan uvedl, že vláda a Válek nechali situaci vyhrotit do posledního dne. „Jsou odkládány operace, jsou odkládána vyšetření,“ konstatoval. „Je chybou vládní koalice, že k takové situaci došlo,“ poznamenala Karla Maříková (SPD). Zaměstnavatelé podle ní nutí lékaře do přesčasů jako žádnou jinou profesi, zapojují se do nich ale i z finančních důvodů.

Elektivní péče se může dostat až na nulu. Dokonce i akutní pacienti budou muset čekat déle, říká v rozhovoru lékař Jan Přáda:

Plánovaná péče se může dostat až na nulu, varuje lékař Jan Přáda

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku účinná od října, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin. Ustanovení mělo platit do konce roku 2028, novela je zruší zřejmě ještě letos.

Z dosavadních jednání s lékaři podle Jurečky vzešly i další náměty změn zákoníku. Měly by podle něho být součástí chystané řádné novely, jejíž účinnost se předpokládá od července příštího roku.