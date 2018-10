Ztracení turisté v Krumlově a nové kolo pro elektrárnu: zhlédněte videa dne

Nevyjádřili se hygienici? Čekáte přes půl roku na verdikt památkářů či vodohospodářů? Nevadí, začnete stavět bez jejich souhlasu. Už za rok by to mohla být realita. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce ještě letos vklínit do zákona takzvanou fikci souhlasu.