Ztratil důvěru? Babiš chce hlavu šéfa policejní inspekce Murína

Ředitelé nemocnic Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček, ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, šéf České pošty Martin Elkán a nově ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín jsou lidé, kteří ztratili důvěru premiéra Andreje Babiše a jeho ministrů. První čtyři byli odvoláni, na Murína zatím Babiš tlačí.

„V únoru jsem byl dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci,“ řekl Murín serveru Aktuálně.cz. Předseda vlády mu prý naznačil, že když odejde sám, „bude to bez skandálu“. Od včerejška jsou na GIBS kontroloři z ministerstva financí, jejich prověrka by měla trvat déle než měsíc.

Postup vlády v demisi kritizovala opoziční ODS, která ve sněmovně navrhne usnesení, jež by stanovilo, co mohou ministři bez důvěry dělat, a co už je za hranou. V personálních výměnách by podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy měli být zdrženliví. Andrej Babiš tvrdí, že obměňují jen lidi, kteří se neosvědčili. Na dotaz Deníku, proč Michal Murín, jehož před dvěma roky do funkce jmenoval Bohuslav Sobotka, ztratil jeho důvěru a zda to souvisí s vyšetřovatelem Čapího hnízda Pavlem Nevtípilem, Babiš neodpověděl.

JE V TOM ČAPÍ HNÍZDO?

Poslankyně a právní expertka hnutí ANO Helena Válková sdělila, že už v minulém volebním období byla s Murínovou prací nespokojena a vyzvala bývalého ministerského předsedu Sobotku k nápravě. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je bezpečnost občanů klíčová a je na vládě, aby ji zajistila, a to včetně personálních změn, pokud je považuje za potřebné.

Poslanec ODS Pavel Žáček neuspěl s návrhem, aby sněmovna projednala informaci o situaci v nejvyšším kontrolním orgánu Policie ČR. „I přes podezření ze snahy o ovlivňování policejních orgánů, které vyšetřují možnou trestnou činnost premiéra Babiše, bylo neformální vládní většinou ANO, SPD, KSČM projednání tohoto bodu zamítnuto,“ prohlásil Žáček s tím, že výměnou policejních šéfů začal i Únor 1948.

Babiš se ale šéfa GIBS jen tak zbavit nemůže. Pokud nerezignuje sám, musel by mít předseda vlády pro jeho odvolání vážný důvod v podobě spáchání trestného činu. Vyhazovy lidí, které do ředitelských pozic dosadili především ministři z ČSSD, se nelíbí předsedovi sociálních demokratů Janu Hamáčkovi. „Budu o tom s panem Babišem mluvit,“ pravil po včerejší schůzce s prezidentem republiky Milošem Zemanem v Lánech. Ta jinak nic zásadního nepřinesla.

ŠÉFOVÉ ČSSD JEDNAJÍ

Nové vedení strany prezidentovi potvrdilo, že preferuje účast v koaliční vládě s hnutím ANO. Dnes o programových podmínkách takového uspořádání budou Jan Hamáček a Jiří Zimola jednat s šéfem ANO. Možná přijde řeč i na slova Jana Farského (STAN), který prozradil, že Babiš si nechal udělat seznam členů ČSSD pracujících na ministerstvech a státních úřadech. Je jich tam údajně 364 a podle Farského Babiš počítá s tím, že o ně strana nebude chtít přijít.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek včera sociální demokraty zaskočil sdělením, že k vládnímu uspořádání se ve vnitrostranické anketě vyjádří všichni členové ANO. Kromě varianty vlády s ČSSD podporované komunisty nabídne menšinové kabinety ANO, jimž by daly důvěru KSČM a SPD, eventuálně KSČM a ČSSD. Na stole bude i možnost koaliční spolupráce ANO, KDU-ČSL a ČSSD bez Andreje Babiše. Výsledek by chtěl mít Faltýnek do dvou týdnů. Členů ANO se zeptá i na to, zda je pro ně podstatné, aby tady byla co nejrychleji vláda s důvěrou. Prezident Zeman údajně prodloužil Babišovi lhůtu až do konce letních prázdnin

ANO JISTÍ OKAMURU

Aktivita Jaroslava Faltýnka je zajímavá z pohledu včerejšího dění ve sněmovně, kdy poslanci ANO dvakrát podrželi šéfa SPD Tomia Okamuru. Jejich pomocí lidovci neprosadili jednání o Okamurově odvolání z postu místopředsedy sněmovny, ačkoli sehnali 86 podpisů. Budou ovšem chtít svolat mimořádnou schůzi, která by se Okamurovými výroky k romskému koncentračnímu táboru v Letech věnovala. A díky postoji ANO neskončil blamáží návrh SPD na schválení obecného referenda. Tento bod byl přerušen s tím, že se k tématu uskuteční odborný seminář a po úpravách bude někdy v budoucnu zařazen na program sněmovní schůze.