Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes odpoledne na Pražském hradě přijali končící slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou s partnerem Jurajem Rizmanem. Dvoudenní cestou Čaputová krátce před skončením pětiletého mandátu završí rozlučkové zahraniční cesty.

Český prezident Petr Pavel přivítal v Praze slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou | Foto: ČTK

Na pražském letišti Čaputovou přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Na příjezd prezidentky čekaly na Hradčanském náměstí desítky lidí, další přihlíželi na druhém hradním nádvoří. Po odehrání slovenské a české hymny prezidentské páry odešly do prostor Hradu, kde se uskuteční zhruba hodinové jednání zakončené tiskovou konferencí.

Čaputovou 15. června vystřídá v prezidentském úřadu bývalý předseda Parlamentu a vlády Peter Pellegrini. Slovenská hlava státu návštěvou dodržela tradici prezidentů Česka a Slovenska, že jejich první a poslední cesta ve funkci vede do druhého státu bývalého Československa. Cestu do ČR po uvedení do funkce plánuje také Pellegrini.

Ve čtvrtek dopoledne slovenská prezidentka vystoupí na mezinárodní konferenci Prague European Summit. V poledne pak Pavel Čaputové předá Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy za přínos k rozvoji česko-slovenských vztahů.