Žalobce nedoporučil zveřejnění zprávy OLAF, Agrofert si stěžuje na vyšetřování

Státní zástupce, který dohlíží na vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ministerstvu financí nedoporučil zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že Agrofert podal na OLAF stížnost. Sám Babiš zprávu nečetl a ani ji číst nehodlá.

Policie kvůli kauze farmy Čapí hnízdo obvinila 11 lidí, mezi nimi i premiéra Babiše a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

"Tu zprávu nemám, nečetl jsem jí a ani ji číst nebudu. Pokud ji mojí bývalá firma obdrží, tak se k tomu vyjádří," prohlásil dnes Babiš na tiskové konferenci po obědě s prezidentem Milošem Zemanem.

"Vyšetřování bylo provedeno nestandardně, takže byla podána stížnost Evropskému ombudsmanovi a k Evropskému soudnímu dvoru ohledně OLAFu. Těch 50 milionů je ve farmě, nebyla žádná korupce, jsem velice překvapen postupem OLAFu," řekl dále.

O zveřejnění zprávy OLAF požádali ministerstvo financí poslanci několika stran v čele s Piráty a TOP 09. Zprávu ministerstvo financí obdrželo ve středu 27. prosince, žádostem zatím nevyhovělo. Pro její zveřejnění jsou i KDU-ČSL, ODS a STAN, seznámit se s ní chtějí SPD i KSČM.

Ministerstvo financí zatím 48stránkový dokument v angličtině se zhruba tisícem stran příloh zatím nezveřejní. "Dokud nebudu mít zpracovanou analýzu od právníků, informace od OLAFu, případně se obrátím na dozorujícího státního zástupce, tak ministerstvo financí zprávu zveřejnit nemůže," prohlásila dříve ministryně financí Alena Schillerová.

Proti zveřejnění je i Státní zástupce, který dohlíží na vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. "Zpráva nám dnes dorazila. Státní zástupce si ji prostuduje a bude zařazena do vyšetřovacího spisu. My ji zveřejňovat nebudeme, aby nebyl zmařen účel trestního řízení," řekla mluvčí Štěpánka Zenklová pro server Aktuálně.cz. Ministerstvu ale její zveřejnění zakázat nemůže.

Podle Oldřicha Kužílka z organizace Otevřená společnost ale ministerstvo financí nemá co tajit. "I když povinnost zveřejňovat neexistuje, na žádost by zveřejněna být měla.

Chápu první reakci ministerstva financí, že si to chce proanalyzovat. Jediný chráněný zájem je v tomto případě vyšetřování. Zpráva může obsahovat pasáž, která může být chráněna zákonem o ochraně informací. Mohlo by jít například o výpověď svědka, který má být chráněn nebo informaci získanou specifickou policejní metodou,“ vysvětluje Kužílek.

O zveřejnění zprávy OLAF dle svých slov požádal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek již 22. prosince, o šest dní později podal ministerstvu žádost Dominik Feri z TOP 09. Její zveřejnění požadují i europoslanci Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a místopředseda Strany zelených Petr Kutílek.

„Pokud obsahuje závěr, že došlo k podvodu a dotace 50 milionů má být vrácena, není pak důvod jej tajit,“ říká dále Kužílek. Ministerstvo financí má podle zákona o přístupu k informacím lhůtu 30 dnů na vyjádření k žádosti. „Pokud však chce nějakou její pasáž začernit, musí to do té doby odůvodnit,“ doplňuje.

Do hlasování o důvěře vlády, které proběhne 10. ledna, ji tak pravděpodobně nezveřejní. Den předtím budou Babiš s Faltýnkem na žádost imunitního výboru Sněmovně vysvětlovat svůj pohled na kauzu Čapího hnízda.



Ministerstvo financí přitom starší zprávy OLAF na svém webu pravidelně zveřejňovalo.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.



Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Dotaci na projekt Čapí hnízdo schváliv v srpnu 2008 Regionální operační program Střední Čechy (ROP). V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.