Dozvuky voleb na Brněnsku: Starostovi udělali hrob a zapálili na něm svíčky

Slavili volební vítězství, přesto do vedení radnic neusednou. V Újezdu u Brna nynějšímu starostovi Janu Hradilovi odpůrci dokonce vyrobili hrob a zapálili na něm svíčky, aby dali jasně najevo, že s ním už ve vedení nepočítají.

Hradil o post po šestnácti letech skutečně přijít může. Vítězné Sdružení nestraníků tam získalo jen čtyři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. „Lidé s ním byli nespokojeni hlavně proto, že je to osoba zahleděná sama do sebe a uškodil hodně lidem. V podstatě všechny předchozí volby se ostatní strany snažily jít proti němu a teď se to konečně povedlo,“ řekl bývalý obyvatel Újezdu Lubomír Koláček.

Ještě před volbami se proti němu domluvila čtyřkoalice, která získala devět mandátů. „Máme sice převahu, ale do odhlasování nemůžeme říct nic s jistotou,“ uvedla lídryně sdružení Občané městu, město občanům Petra Kocúrová.

I přes výraznou ztrátu podpory si současný starosta prohru nepřipouští. „Opět jsem vyhrál. Naše strana má nejvíc hlasů a všichni radní obhájili svůj mandát,“ míní Hradil. K hrobu před radnicí a obviněním nespokojených obyvatel se odmítl vyjádřit.

Fenomén voleb: Nezávislí kandidátiZe čtrnácti měst v okrese Brno-venkov vybojovali nezávislí kandidáti první místo v jedenácti městech. Oproti předchozímu období je to nárůst o pět měst. V šesti měli dokonce nadpoloviční většinu.

V Brně byli nezávislí úspěšní v devíti městských částech, oproti komunálním volbám v roce 2014 je to nárůst o tři.

Například v Černovicích však zvolení zastupitelé koaliční dohodu porušili a vítězné hnutí Sdružení pro Černovice odsunuli do opozice.

Nezávislí kandidáti uspěli v pěti dalších městech na Brněnsku. V Dolních Kounicích a Veverské Bítýšce s nadpoloviční většinou. Sdružení Veverská Bítýška – obec nás všech získalo sedm mandátů z jedenácti. „Koalici zřizovat nebudeme, ale chceme spolupracovat, jako tomu bylo doposud,“ sdělil starosta města Josef Mifek.

V povolebním vyjednávání hrají roli zkušenosti

V městské části Brno-Černovice vítězní zastupitelé takové štěstí nemají. Hnutí Společně pro Černovice získalo sedm mandátů z jedenadvaceti. Porazili tak obhajující sociální demokraty, kteří získali jen tři.

Původně se domluvily oba subjekty na koalici ještě s lidovci. Na poslední chvíli se však strany rozhodly vítěze obejít a odsunout jej do opozice. Koalici si domluvili zástupci ČSSD, ODS, ANO a Černovických patriotů. „Určitě hrálo roli i to, že se členové stran znají déle a působí lidský faktor. Je to trochu demotivující, ale taková je politika a nás to nakoplo v práci dál pokračovat,“ sdělil lídr kandidátky Ladislav Kotík.

Politolog Miloš Gregor upozornil také na důležitost zkušeností v povolebním vyjednávání. „Je možné, že si staré vedení mezi sebe nováčky nechce pustit, ale zároveň mohou být členové hnutí nezkušení ve vyjednávání kompromisů. Jejich obliba u voličů je mimo jiné způsobená tím, že nemají negativní náboj jako strany působící na celostátní úrovni,“ poznamenal odborník.



