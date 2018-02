Zvolení Ondráčka nemá být součástí jednání o vládě, shodly se ČSSD a ANO

Podpora zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by nemělo být součástí vyjednávání o nové vládě. Vyplynulo to z dnešního vyjádření předsedy a místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a Jana Hamáčka (ČSSD) v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize.

"Nemyslím si, že by to byla součást vládních vyjednávání," řekl Vondráček. Hamáček, který je místopředsedou ČSSD a jedním z kandidátů na příštího předsedu strany, doufá, že jakákoli vyjednávání o kabinetu budou zejména o programu, ne o funkci ve sněmovní komisi. ČTĚTE TAKÉ: KSČM trvá na tom, aby komisi pro GIBS vedl Ondráček Sněmovna bývalého policistu Ondráčka do čela komise v prosinci ani v lednu nezvolila. Byl jediným kandidátem. Mnoha poslancům vadí jeho působení za socialismu, kdy jako člen pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním demonstracím. KSČM na Ondráčkově nominaci trvá a navrhne ho i do další volby. Mohla by se uskutečnit na schůzi, která začne koncem února. Vondráček uvedl, že byť funkce předsedy komise je vesměs organizační, má s kandidaturou Ondráčka osobní problém. "Není to šťastné řešení," řekl. Poukázal na to, že v politice mají význam i symboly. ČTĚTE TAKÉ: Ondráček komisi pro kontrolu GIBS nepovede. Opozice se raduje Hamáček podotkl, že ČSSD pro Ondráčka nehlasovala a hlasovat pro něj nebude ani v budoucnu. Dovede si představit, že sociální demokracie nasadí vlastního kandidáta. Možností je podle Hamáčka nominace bývalého ministra vnitra, úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance, který je členem komise pro kontrolu GIBS. Piráti už dřív ohlásili, že jejich nominantem bude Mikuláš Ferjenčík. Z komise by v takovém případě museli nechat odvolat stranického předsedu Ivana Bartoše, který je jejím jediným členem za Piráty. ČTĚTE TAKÉ: Babiš poprvé připustil předčasné volby. Možná to bude jediné řešení, řekl

Autor: ČTK