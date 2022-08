„Při jednom zvonění jsme slyšeli, že něco spadlo. Byl to takový kovový úder. Ale i když jsme hledali, tak jsme nenašli nic, co by to mohlo být,“ zavzpomínal při čtvrteční opravě zvonu ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která Bílou věž spravuje, Miroslav Franc.