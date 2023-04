Romské organizace, romští studenti i vládní zmocněnkyně pro romské menšiny se ohradili proti výrokům senátorky Jany Zwyrtek Hamplové (za Nezávislé) o tom, že by školy mohly vytvářet pro romské děti v jejich zájmu samostatné třídy. Podle nich jsou vyjádření senátorky projevem rasismu a segregace. Zwyrtek Hamplovou kritizovali také zástupci vládních stran.

Senátorka ve svém čtvrtečním vystoupení na plénu uvedla, že společné školní třídy pro všechny děti jsou krásná myšlenka, ale v praxi nerealizovatelná, „protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum“. „Naopak, možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, vybudujeme jim ty rovné šance do budoucna. Není to diskriminace, je to naopak prostě úplně rozumný krok,“ uvedla Zwyrtek Hamplová.

Výroky senátorky jsou podle organizace Romea nepřijatelné a neetické. „Vzdělání by mělo být pro všechny děti bez rozdílu etnického původu stejné a nikdo by neměl být segregován z důvodu své etnické příslušnosti. Tento výrok není nic jiného než projev rasismu a segregace. Odsuzujeme tento výrok a důrazně odmítáme jakoukoliv formu rasové segregace ve vzdělávání,“ napsal ČTK Štefan Balog, manažera stipendijního programu organizace Romea. „Pokud se nechceme vrátit o 50 let zpět, neměli bychom toto absurdní a hloupé vyjádření paní senátorky brát v potaz,“ dodal.

Kritizovaná slova senátorky Jany Zwyrtek Hamplové:

Hamplová radikalizuje společnost a ohrožuje děti, míní kritici

Proti vyjádření Zwyrtek Hamplové se ohradila také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „Kvalitní vzdělání je nejzásadnějším prostředkem, jak pomoci uspět dětem všech sociálních i etnických skupin ve společnosti. Segregace omezuje úspěšnost ve vzdělávání a naopak přináší obrovské ekonomické náklady pro stát, regiony i obce. Výrok senátorky Hamplové jde proti všem evropským hodnotám a jen potvrzuje, jak je vzdělání důležité,“ cituje Fukovou server Romea.cz.

Romský aktivista Jaroslav Miko označil na serveru Romea.cz výroky Zwyrtek Hamplové za nebezpečné. Podle něj radikalizují českou společnost a ohrožují zdravý vývoj dětí. Podle novinářky Jarmily Balážové, která v minulosti působila mimo jiné jako mluvčí ministerstva školství, senátorka sbírá bez znalosti tématu levným způsobem politické body.

A protestují i samotní romští studenti, jejich vyjádření ČTK poskytla organizace Romea. „Tím, že budeme rozdělovat děti podle barvy kůže, dosáhneme ještě více nerovností. Společně se svými neromskými spolužáky se navzájem obohacujeme a často máme na věci jiný pohled díky rozdílným zkušenostem," uvedl Petr Pavel Banda, student ekonomie a managementu na Mendelově univerzitě v Brně.

Doplnil ho Štefan Feri, který studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: „Asi se vracíme do 70. let minulého století. Jak se vůbec takováto myšlenka může někomu v hlavě zrodit? Žijeme v moderní době, snažíme se o rovnoprávnost, a ne o segregaci. Navzájem se od sebe učíme, přijímáme nové zvyky a tradice. Nejsmutnější na tom je, že to vyšlo z úst vzdělaného člověka."

Senátorčin proslov, který byl k návrhům protidiskriminačních norem EU, vzbudil kritiku na sociálních sítích. Nikdo z ostatních členů horní komory na něj ale bezprostředně nereagoval. Pirátská senátorka Adéla Šípová v pátek uvedla, že upozorňováním na výroky za hranou se zvyšuje jejich dosah.

Už ve čtvrtek senátorku kritizoval ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. „Co dnes v Senátu předvedla senátorka Hamplová je čirý rasismus. Ne, vlastně čirý ne. Je ušmudlaný pokrytectvím, protože senátorka JZH se nezdráhá zaštiťovat tím, že rasová segregace je pro dobro segregovaných. Dětí," napsal ministr vnitra na twitteru.