Jiří Faltus a Andrea Vrzalová z Pardubic jsou zapálenými kutily. Jednou na dovolené viděli letní kuchyň a rozhodli se, že si podobnou vybudují i doma. Použili zbytky ze stavby domu a netradiční betonovou desku. S omezeným rozpočtem si vlastními silami vytvořili funkční a esteticky příjemný venkovní prostor.

Finální podoba letní kuchyně kutilského páru z Pardubic. | Foto: Se svolením Andrey Vrzalové

Když byli Jiří Faltus a Andrea Vrzalová před lety na dovolené v Chorvatsku, uviděli na zahradě místního obyvatele letní kuchyň. Kutilům z Pardubic se zalíbila natolik, že se rozhodli něco podobného postavit i na své zahradě.

„Zahrada a budování nás nesmírně baví, je to relax. Z každého nového kousku máme moc velkou radost. Letní kuchyň jsme dělali na etapy. Tehdy jsme stavěli náš dům a na zahradě jsme jako první variantu kuchyně vyzdili z cihel dvě nohy, které Jiří omítnul,“ vzpomíná Andrea Vrzalová.

První varianta letní kuchyně

Jiří Faltus je původně vyučeným instalatérem. Díky životním okolnostem se ale musel naučit i zednické práce. To se kutilskému páru při realizaci projektu velmi hodilo.

Pro Jiřího Faltuse nebyl problém vykopat základový pás, který vylil betonem. Kuchyň následně vyzdil Porothermem. „Celou konstrukci jsem natáhl perlinkou a lepidlem. Použil jsem i zbytek fasády. Základ má hloubku skoro jeden metr. Rád předdimenzovávám, mám pak jistotu, že je to napořád,“ usmívá se.

„Na vyzděné nohy jsme uložili betonovou desku a malé umyvadlo. Takto nám to sloužilo asi čtyři roky. Až do té doby, než jsme z místa, kde jsme měli gril, udělali relaxační koutek. Co by byla zahrada bez grilu? A tak jsme museli přistavit ještě jednu nohu. Letní kuchyň začala vypadat k světu,“ říká s úsměvem Jiří Faltus.

Původní stavba s umyvadlem.Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové

Betonová deska na zakázku

Betonovou desku si po nepodařených pokusech nakonec nechali zhotovit. „První pokusy o vlastní výrobu nebyly kvalitní. Připravili jsme si dřevěnou konstrukci, do níž jsme vložili roxory. Vše jsme zalili betonem a ručně vibrovali. Kvalita ale nebyla dostatečná,“ přiznává Jiří Faltus s tím, že si desku nakonec nechali vyrobit na zakázku.

„Kuchyně je skvělá. Nemusím chodit dovnitř domu, vše potřebné je venku. Voda je napojená na vodovodní řád a vzadu je schovaný ohřívač na 20 litrů. Máme tak i teplou vodu. Odpad je připojen přímo do kanalizace,“ nemůže si svou letní kuchyň vynachválit Andrea Vrzalová.

„Umyvadlo jsme koupili na marketplace (obchodní online platforma; pozn. red.) od pána z jižních Čech. Nejhorší ale bylo do betonové desky vyřezat otvor na gril. S tím se Jirka docela nadřel. Je to obyčejný gril na nožičkách za pár tisíc korun. Vestavné grily jsou příšerně drahé, přitom vlastně není proč. Když obyčejnému odšroubujete nožičky, vznikne gril vestavný,“ směje se kutilka.

V plánu je další rozšíření kuchyně

Letní kuchyň má rozměry 220 na 80 centimetrů. Andrea Vrzalová by ji však nejraději ještě trochu rozšířila.



„Tím by vznikl prostor pro venkovní lednici. Líbily by se mi tam třeba gastrošuplíky. Při grilování potřebujete mít chlazené maso. Své místo by tam mohlo najít i pivo či něco dalšího dobrého k pití,“ přemýšlí žena nahlas.

Za dva týdny může být hotovo

Projekt letní kuchyně realizovali partneři postupně, a to s použitím zbytkových materiálů ze stavby domu. Podle Jiřího Faltuse se při stavbě musejí brát v potaz technologické přestávky nutné pro zatuhnutí betonu či lepidla.

Na pracovní desce našly své místo i bylinky.Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové

„Reálně to jde postavit za dva týdny po odpolednech. Ani finančně to nebylo náročné. Betonová deska stála 2500 korun, umyvadlo vyšlo asi na 1800, baterii máme z marketplace za 800 korun. Cetris desky vyšly zhruba na pětistovku,“ vypočítává Andrea Vrzalová.

Omítka, lepidlo i perlinka jim zůstaly ze stavby domu. „Připočítejte nějaký beton, starý gril a truhlíky. Určitě to celé vyšlo na méně než 10 tisíc,“ dodává kutilka spokojeně.

